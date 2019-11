Madrid y Vigo se enfrentan en la "guerra" de las luces: ¿quién ha vencido?

Hace apenas unos días, concretamente el pasado viernes, el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, daba la bienvenida al periodo navideño con el tradicional encendido de luces de Navidad. Un evento, que tuvo lugar en un atril situado en la plaza de Cibeles, mediante el que el regidor del Partido Popular daba a conocer el nuevo alumbrado de la capital española para las próximas semanas.

Un día más tarde, el socialista Abel Caballero hacía lo propio en Vigo en un evento multitudinario. Después de triunfar con su discurso del año pasado, mediante el que retaba a las alcaldías de París o Londres a superar la decoración navideña de su ciudad, el regidor gallego ha subido su apuesta con el objetivo de enfrentarse a Nueva York.

La guerra de las luces

De esta manera, ambas ciudades iniciaban la primera batalla de una "guerra lumínica" que se cuece desde el pasado mes de septiembre, cuando Caballero y Almeida se vieron las caras en un acto de la Federación de Municipios y Provincias. Durante dicho evento, Abel Caballero afirmó frente al regidor de Madrid que las luces de Vigo iban a ser tan excepcionales que iba incluso a invitar al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, para que admirara Vigo.

Por su parte, Almeida tenía claro que este sería el año de Madrid: "Este año te superamos. Desde Vigo vas a ver las luces de Madrid". Apenas unas semanas más tarde, el Ayuntamiento de Madrid aprobaba un presupuesto que superaba los tres millones de euros para iluminación navideña de la capital, un 27,7% respecto al año anterior.

Encendido del árbol de Navidad de La Puerta del Sol, en Madrid a 22 de noviembre de 2019. / Ricardo Rubio (Europa Press)

La guerra llega a un nuevo nivel

Una guerra que subía de tono el pasado sábado, cuando Abel Caballero defendía su inversión en el programa de La Sexta Liarla Pardo y pedía al regidor de Madrid que no se comparara con su ciudad para no quedar en ridículo: "Costó 850.000 euros, que es muy poquito dinero en relación con lo que esto proporciona a la ciudad porque proporciona docenas y docenas de millones de euros".

Un día más tarde, Almeida reconocía que Vigo no tenía nada que hacer contra su ciudad: "Madrid no compite con Vigo, Abel Caballero está loco por hacer publicidad. Entiendo que tenga una pasión desmedida y una ambición irrefrenable por su ciudad, pero Madrid no compite con Vigo. Nosotros competimos contra las ciudades con las que tenemos que competir en un mundo cada vez más globalizado".

Madrid se ha gastado tres millones de euros

El Ayuntamiento de Madrid ha invertido tres millones de euros en el alumbrado navideño, tal y como informan en un comunicado. Todo ello para renovar las luces de Navidad en diferentes calles como la Gran Vía e incluso añadir nuevos detalles lumínicos en emplazamientos como la Plaza de Oriente o el patio central de Conde Duque.

Pero no solo para eso. El consistorio se ha gastado 600.000 euros más respecto al año pasado para instalar 10 belenes iluminados en distintos barrios de la ciudad y siete nuevos abetos. También para instalar una gran bola de 12 metros de diámetro y 43.000 luces LED, que ha sido una de las grandes protagonistas de la Navidad en Madrid.

Bastante decepcionante el hecho de que las luces no formen la cara de Abel Caballero. https://t.co/LbjoXIP4c3 — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) November 22, 2019

Vigo se ha gastado 800.000 euros

Por su parte, Abel Caballero ha reconocido que su ayuntamiento se ha gastado 800.000 euros en el alumbrado navideño. Todo ello para instalar 10 millones de luces led e iluminar un total de 334 calles, entre las que destaca una dedicada a la película Frozen 2. Entre otras cosas, las calles de Vigo contarán con 2.500 arcos de luz y 465 árboles, mediante los que pretende consagrar a la ciudad como un destino turístico idóneo para estas fechas.

Pero no solo eso. Además de las características luces navideñas, la ciudad de Vigo cuenta con un árbol y una caja de regalos gigantescos. También un muñeco de nieve de grandes dimensiones, pistas de hielo, un mercadillo y cañones de nieve artificial. Pero la gran joya de la corona es una gran noria de 60 metros de altura con 200.000 luces LED y una gran pantalla circular en el centro.

¿Quién ha sido el gran vencedor?

Por lo tanto, Madrid ha gastado tres veces más que Vigo estas navidades. No obstante, y a pesar de que Almeida ha sido noticia por liarse con la cuenta atrás, las auténticas triunfadoras en redes sociales han sido las luces de Vigo. Tanto es así que han llegado a convertirse en trending topic en Twitter, donde cientos de usuarios han hablado sobre la gigantesca noria que adorna la ciudad.

De esta manera, la ciudad dirigida por Abel Caballero ha conseguido una mayor notoriedad en redes sociales gracias a los distintos motivos como el árbol de Navidad gigante o la noria de 60 metros. Una notoriedad que se convierte en una campaña perfecta para que los turistas repartidos por distintos puntos del país decidan viajar a esta ciudad. Y tú, ¿quién crees que ha ganado la guerra?