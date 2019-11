El PP dice al PSOE que no participará en el cordón sanitario de la izquierda a Vox

El PP ha comunicado de manera oficial al PSOE que no participará en el cordón sanitario que la izquierda quería poner a Vox en la Mesa del Congreso de los Diputados. Así se lo ha comunicado, según ha podido confirmar la SER, el secretario general de populares, Teodoro García Egea, a la portavoz socialista en la cámara, Adriana Lastra.

Lo que no desvelan los populares es si harán o no algún tipo de maniobra para que la ultraderecha tenga o no presencia en este órgano de la cámara. El partido liderado por Santiago Abascal necesita los votos populares para tener un asiento en el lugar donde se decide qué se discute o qué no en la Cámara Baja y la pelota de darle semejante papel a Vox está en el tejado de Pablo Casado.

Por su parte, el PSOE contactó de manera oficiosa con Génova para plantearle la posibilidad de excluir a Vox de la Mesa del Congreso y, para ello, ofreció algo a cambio: si el PP no le prestaba los votos a Vox, el PSOE y el resto de fuerzas políticas partidarias del cordón sanitario garantizarían a los populares un representante, por lo que pasaría de 2 a 3. El bloque de mayorías, además, se respetaría: 5 puestos para la izquierda y 4 para la derecha. De manera oficial, los populares han dicho no.