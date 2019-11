Las cuentas de la Champions: todo lo que está en juego en la última jornada

Con las cinco primeras jornadas de la fase de grupos disputadas, así queda la Liga de Campeones a falta del último partido de la liguilla. Esto es lo que se juega cada uno de los 32 equipos.

Grupo A

PSG (13): Ya es matemáticamente primero de grupo

Real Madrid (8): Está clasificado para octavos, sin opciones de acabar como primero.

Brujas (3): Depende de sí mismo en casa contra el Real Madrid para meterse en la Europa League.

Galatasaray (2): Lo tiene muy complicado para seguir en Europa. Necesita sacar en París ante el PSG un mejor resultado que el Brujas en casa contra el Real Madrid para quitarle la plaza de Europa League.

Grupo B

Bayern (15): Con su pleno de victorias, es primero de grupo matemáticamente

Tottenham (10): Al igual que el Real Madrid, está clasificado, pero no puede optar al primer puesto.

Estrella Roja (3): Con empatar ante Olympiacos le vale para meterse en la Europa League.

Olympiacos (1): Necesitará ganar su partido en casa ante los balcánicos para seguir en la segunda competición continental.

Grupo C

Manchester City (11): Ya es matemáticamente primero de grupo.

Shakhtar Donetsk (6): Tendrá que ganar al Atalanta, o empatar y que no gane el Dinamo de Zagreb al Manchester City para clasificarse.

Dinamo Zagreb (5): Necesita ganar en casa al Manchester City y que los ucranianos no saquen los tres puntos contra el Atalanta para seguir en la máxima competición.

Atalanta (4): El que más difícil lo tiene, pero aún así con opciones. Si gana al Shakhtar y el Dinamo de Zagreb no hace lo propio ante el City estará dentro.

Grupo D

Juventus (13): Otro clasificado matemáticamente como primero de grupo

Atlético de Madrid (7): Si gana al Lokomotiv está clasificado. Si empata o pierde, necesita que el Leverkusen no se imponga a la Juventus.

Bayer Leverkusen (6): Necesita ganar a la Juventus en casa y que el Atlético no lo haga contra los rusos en el Wanda.

Lokomotiv Moscú (3): Sin opciones de seguir ni en la Champions ni en la Europa League.

Grupo E

Liverpool (10): Se la juega en Salzburgo en la última jornada. Le vale el empate para clasificarse y si gana es primero de grupo.

Napoli (9): Lo tiene en su mano. Si gana al eliminado Genk se clasifica. Si además no lo hace el Liverpool alcanzaría el primer puesto.

Salzburg (7): Recibe al Liverpool dependiendo de sí mismo, pero con la dificultad de que sólo ganar al campeón de Europa le daría el pase a octavos.

Genk (1): Completamente eliminado.

Grupo F

Barcelona (11): Ya matemáticamente clasificado como primero de grupo. Ha arreglado lo que pudo ser un gran problema con su triunfo sobre el Borussia Dortmund.

Inter Milán (7): Depende de sí mismo. Si gana al Barcelona, está en octavos. Si no lo hace, también se meterá si el Dortmund no saca mejor resultado que él.

Borussia Dortmund (7): Necesita ganar y que el Inter no lo haga. Le valdría el empate si los italianos pierden contra el Barcelona.

Slavia Praga (2): Eliminado y sin opciones de Europa League pese al buen juego mostrado en algunos partidos de esta Champions.

Grupo G

Leipzig (10): Está matemáticamente clasificado. Para ser primero de grupo debe sacar al menos un punto ante el Lyon.

Zenit (7): No depende de sí mismo. Si gana o empata depende de que el Lyon no gane al Leipzig. Si pierde, sólo se mete si los franceses caen ante el Benfica.

Lyon (7): Si gana al Leipzig es primero de grupo. Si pierde está eliminado. Y si empata necesita que el Benfica gane al Zenit.

Benfica (4): Los dos goles del Leipzig en el descuento le dejan fuera de la Champions. Si gana al Zenit tiene alguna opción de meterse en Europa League.

Grupo H

Ajax (10): Con empatar ante el Valencia en casa el semifinalista de la pasada edición estará clasificado para octavos. Si pierde, necesitará que el Chelsea no gane.

Valencia (8): Si gana en Ámsterdam estará clasificado, pero si no lo hace, dependerá de que el Chelsea no logre un mejor resultado (si el Valencia empata que el Chelsea no gane, y si el Valencia pierde, que el Chelsea también lo haga)

Chelsea (8): También depende de sí mismo. Si gana en casa al Lille está en octavos, porque siempre superará a uno de los dos equipos que actualmente lideran la tabla.

Lille (1): Totalmente eliminado y sin opciones de Europa League.