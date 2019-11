El conmovedor mensaje de la hermana de Dilan Cruz tras su muerte, símbolo de las protestas en Colombia

Se ha convertido en un símbolo de las protestas en Colombia contra el presidente Iván Duque. Dilan Cruz, de 18 años, golpeado el sábado en la cabeza por una bomba aturdidora lanzada por el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la policía, murió ayer en el Hospital San Ignacio, donde estaba ingresado.

"Con pesar informamos que, no obstante la atención brindada durante estos días en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos, Dilan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de fallecer. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él", indicó el hospital en un comunicado este martes.

Las imágenes de Cruz, tirado en el suelo y ensangrentado, atendido por los equipos de emergencia tras ser agredido por la policía, se compartieron en las redes sociales y lo convirtieron en el rostro de las protestas.

"Mensaje desde el amor"

A través de Twitter, la hermana de Dilan, Denis ha hecho público un mensaje de la familia "desde el dolor, pero también desde el amor".

Continúa Denis: "Entendemos que todo lo que está pasando solo va a cambiar el día en el que todos, sin excepción alguna, decidamos hacer todo desde el respeto, con el amor hacia el otro. Cuando dejemos atrás la violencia, la indiferencia, el odio, el rencor y empecemos a construir cariño, conciencia, valores, empoderamiento"

"No más violencia"

La hermana de Cruz ha hecho un llamamiento a la paz: "Lo que queremos nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro, que en algún momento seremos nosotros mismos. Gente linda de Colombia y del mundo entero: no más violencia. El diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas".

La famailia ha pedido intimidad. "Queremos despedir a Dilan en total privacidad. El mejor homenaje que le podemos hacer a Dilan es que no haya más disturbios ni violencia", insisten.

Cientos de personas participan este martes de una manifestación en rechazo a la muerte del estudiante Dilan Cruz por un disparo de la policía antidisturbios, frente a la Alcaldía de Cali (Colombia). / Ernesto Guzmán Jr. (EFE)

Denis ha pedido que si quieren expresar su apoyo, pueden llevar una camisa blanca con una rosa blanca. "Nos dejas un vacío grandísimo en nuestros corazones, pero también nos da fuerza para salir a delante", ha expresado la hermana de quien se ha convertido ya en un símbolo en Colombia.

Homenaje de los manifestantes: "Dilan no murió, a Dilan lo mataron"

En varias zonas de la capital los colombianos se reunieron para rendir un homenaje al joven que falleció el día en que se graduaba como bachiller.

La protesta lejos de amainar o de frenar parece ganar cada día más adeptos, no solo en las calles sino en los discursos políticos y en las redes sociales, donde el presidente ha sido blanco de severas y múltiples críticas.

Una de ellas sucedió esta tarde, cuando piratas informáticos atacaron las cuentas oficiales de Twitter de la Rama Judicial y del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde publicaron mensajes amenazantes y ofensivos contra Duque.

El primer mensaje fue publicado en la cuenta de la Rama Judicial y en él los responsables afirmaron: "Desde el Consejo Superior (de la Judicatura) deseamos la muerte a nuestro querido y corrupto presidente Iván Duque". En la misma cuenta fueron escritos al menos cinco mensajes del mismo tono, con preguntas como "¿Te importa tu familia, Iván Duque? ¿Y los que murieron inocentemente no te importan?".

Diálogo infrutuoso

Después de los numerosos llamados para establecer una mesa de diálogo, en la mañana de hoy el jefe de Estado y las centrales obreras tuvieron un primer "cara a cara" para buscar caminos que permitan avanzar y construir las soluciones que plantean los sindicatos, pero no hubo progresos.

La reunión duró cerca de dos horas y en ella los líderes sindicales y sociales expresaron su rechazo a la intención del Gobierno de no hablar con ellos de los temas específicos de la protesta sino de incluirlos en una conversación general con otros sectores políticos y económicos.

Los representantes del Comité Nacional del Paro insisten en que quieren un diálogo directo con Duque, que ha respondido que las conversaciones "se van a extender a todo el territorio nacional hablándole a la gente de las cosas que nunca ha podido resolver", dijo a Efe Elías Fonseca, miembro de el comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Comprender las demandas ciudadanas

Ante la falta de una negociación clara y directa, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia hizo un llamamiento para que sean escuchadas las peticiones de los sectores que protestan contra las políticas gubernamentales.

"Manifestamos la necesidad de reconocer, escuchar y comprender las demandas ciudadanas que han sido expresadas por el paro nacional, así como su anhelo de construcción de paz y fortalecimiento de la democracia", afirmó en un comunicado ese órgano asesor y consultivo del Gobierno.

El consejo señaló que con un diálogo se puede resaltar "la participación pacífica de la ciudadanía" y que ve en él "una gran oportunidad" para tener un encuentro "participativo, profundo y que permita soluciones concretas".

Por último, pidió a las autoridades y ciudadanía proteger derechos como "la vida, la integridad y la protesta social", e instó a la Fiscalía y Procuraduría (Ministerio Público) a que investiguen los hechos de violencia ocurridos durante las jornadas de protesta.