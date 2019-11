Piqué: "Tuvimos cinco reuniones con Valverde para que entendiese que necesitábamos salir de fiesta"

Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona que no acudió a la presentación de 'Matchday', el documental sobre el club culé, es uno de los protagonistas principales del primer episodio de la serie que ya se puede ver de manera gratuita en Rakuten TV desde este viernes.

En ese primer capítulo, Piqué habla de la necesidad de los jugadores de tener un día de asueto y salir una noche durante la estancia de la plantilla en Nueva York. “Le dijimos a Valverde que íbamos a ir de fiesta en Nueva York. Él no lo entendía", señalaba el futbolista del Barça.



"Nos decía: no veo ninguna razón para que vayáis de fiesta. Tuvimos hasta cinco reuniones con él para que entendiese que necesitábamos salir un día de fiesta. Quisiera o no, íbamos a salir”, reconoció un Piqué que decidió no acudir este jueves a la presentación y que además lanzó un dardo a la prensa en su cuenta de Instagram.

Piqué y Suárez, protagonistas del primer episodio

El defensa del Barça protagoniza junto al delantero uruguayo Luis Suárez el grueso del primer capítulo de 'Matchday', que dura unos 45 minutos y que se filma horas antes de un Clásico que ganó el club culé por 5-1 y que supuso la sentencia de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid.

El Barça no se concentra durante los partidos en casa y vemos a un Piqué relajado aunque tan solo restaban unas horas para el inicio del encuentro. Podemos ver al defensa del Barça en los instantes previos al partido, viendo a su equipo de baloncesto ante el Joventut o un Getafe-Betis de la Liga Santander.

Durante el documental se puede ver cómo come solo, recibe la visita de sus padres y habla con sus hijos Milan y Sasha a través de una videollamada. Todo esto antes de golear junto a su equipo (5-1) en el Clásico ante el Real Madrid y hacer su clásico 'manita'.