El emotivo reencuentro entre Elliot y E.T después de 37 años separados

El 26 de mayo de 1982, Steven Spielberg presentaba E.T: el extraterrestre en la gala de clausura del Festival de Cannes. Una película, que no llegaría al público general hasta un mes más tarde, que narra la historia de un joven extraterrestre que hará todo lo posible para volver a casa después de ser abandonado en la Tierra por un descuido de su familia.

Para ello contará con la ayuda de Elliot, un niño de 9 años que no solo se convertirá en su mejor amigo en la Tierra, sino que acabará siendo fundamental para lograr dicho objetivo. Un objetivo que se resuelve al final de la película, cuando la familia de E.T vuelve a nuestro planeta para rescatar al extraterrestre y llevárselo de vuelta a su tan añorada casa.

El reencuentro entre Elliot y E.T

Desde entonces, Elliot y E.T no se volvieron a ver. A pesar de que los productores de la película hablaron sobre una hipotética secuela, en la que E.T volvía a la Tierra para hacer frente a un alienígena malvado conocido como Korel, esta nunca se llegó a producir. Sin embargo, la magia de la televisión ha hecho posible el reencuentro de Elliot y E.T después de 37 años.

Este jueves, con motivo del Día de Acción de Gracias, la empresa Xfinity ha estrenado un anuncio navideño en el que volvemos a ver a E.T y Elliot compartiendo el mismo plano. Sin embargo, el personaje interpretado Henry Thomas ya no es un niño, sino que es un padre de familia que se emociona tras ver al que fuera su mejor amigo.

E.T ha crecido y tiene familia

Lo mismo sucede con E.T, quien ya se casado con otro extraterrestre de su especie y que cuenta con una pequeña criatura. Por lo tanto, ambos se reencuentran en un escenario completamente distinto al que vivieron en 1982. Sin embargo, y a pesar de estar casi cuatro décadas separados, ambos continúan manteniendo esa conexión especial que les convirtió en una de las mejores parejas del cine de los 80.

También con sus hijos, quienes conquistan el corazón del extraterrestre desde el primer momento. En esta nueva aventura en la Tierra, E.T descubre que la vida en nuestro planeta difiere considerablemente respecto a la que descubrió en los años 80. Todo ello gracias a Internet, que se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestro día a día. Sin embargo, el extraterrestre prefiere quedarse con aquellos detalles que forjaron una de las mejores amistades de la historia del cine.

A pesar de que tiene que volverse a casa al final del cortometraje, el extraterrestre recuerda a la familia que él siempre estará en sus corazones. ¿Volverán a cruzarse los caminos de Elliot y E.T? Tan solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de uno de los anuncios más emocionantes de los últimos años.