El jurado declara culpable a 'el Chicle' por asesinar y agredir sexualmente a Diana Quer pero no ve probada la violación

El jurado del caso Diana Quer ha declarado culpable por unanimidad a 'el Chicle' por agredir sexualmente a Diana, privarla de libertad y matarla intencionadamente sin darle posibiilidad de defensa. También de haberla matado para ocultar otro delito, la agresión y secuestro. Sin embargo, también por unanimidad, el jurado popular de la Audiencia Provincial de A Coruña sección Santiago no ha considerado culpable a Enrique Abuín por violación. Según el artíuclo 179 del Código Penal, la agresión sexual se considera violación cuando consiste "en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías". El estado del cuerpo, según el informe forense, no permitió determinar si se dieron o no los hechos que determinan la violación. La acusación por violación era un punto importante de cara a la posible condena a prisión permanente revisable que, en cualquier caso, la acusación sigue solicitando. El veredicto también ha fijado la posición desfavorable a la concesión del indulto o la reducción de la pena.

