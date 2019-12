Saúl: "Prefiero jugar muy mal e irme a casa con los tres puntos"

Desilusión en las filas del Atlético de Madrid tras la derrota ante el Barcelona en el Wanda Metropolitano. Los de Simeone han dado una buena imagen, sobre todo en la primera parte, pero no ha sido suficiente para puntuar. Por eso Saúl Ñíguez ha sido tajante al analizar lo que está pasando en el conjunto: "Prefiero jugar muy mal e irme a casa con los tres puntos en el bolsillo".

El jugador ha mostrado su preocupación porque el conjunto de Simeone no logra ganar. "Preocupa porque no llegan las victorias aunque las sensaciones cada vez son mejores. Llevamos cuatro partidos bien, apretando al rival con juego o balones directos, llevamos la iniciativa. Estamos en un momento duro. Al equipo no se le puede decir nada porque lo da todo en el campo, pero lo que cuentan son las victorias", manifestó.

Saúl señaló que tienen que "seguir trabajando" y, preguntado por el recibimiento de la afición atlética a Antoine Griezmann, prefirió hablar del apoyo que dio a su equipo. "No es momento de hablar de eso. Les damos las gracias porque han estado con nosotros en todo momento, hasta en la derrota son la mejor afición", aseguró.

"Sinceramente, desde el campo la sensación es que ha sido injusto (el resultado). Hemos hecho un gran partido. El Barcelona no ha tenido ocasiones de gol, pero aparece Leo y con una facilidad terrible te marca. Por eso es el mejor", dijo en declaraciones a Movistar sobre el argentino tras el encuentro.