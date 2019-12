Polémica parodia de Frank Cuesta a Greta Thunberg

Con tan solo 16 años, Greta Thunberg se ha convertido en una de las principales activistas contra el cambio climático. Su nombre ocupa los titulares y las portadas de los medios de comunicación más importante de todo el mundo y no suele faltar a ninguno de los eventos relacionados con esta problemática mundial.

Próximamente intervendrá en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid tras una complicada travesía por el océano Atlántico y esa es la excusa que ha aprovechado Frank Cuesta para hacer una parodia de Greta en su cuenta oficial de Youtube.

Bajo el título "Los 5 bichos más raros que he tocado (tercera parte)", el presentador de 'Wild Frank' en DMAX se disfraza de un "animal" que él mismo denomina 'Gretus Amargatus'. Esta es la definición que hace: "Es un animal que os podéis encontrar en cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda. No lo vais a ver ni recogiendo mierda, ni investigando, ni estudiando para poder ayudar al cambio climático. Va a estar siempre en botes que no usan gasolina, pero con un bote a cada lado por protección".

El vídeo, que suma más de 200.000 reproducciones en Youtube, ha recibido numerosas críticas y Frank ha tenido que publicar un segundo vídeo para responder a todos sus detractores: "¿Me estoy riendo de ella? No, me estoy riendo de una situación. Lo que yo he intentado exponer de una manera graciosa, a lo mejor para muchos ofensiva, es lo que está pasando ahora mismo".

Y añade: "Dicen que soy un miserable por meterme con una chica de 16 años que tiene síndrome de Asperger. Una chica de 16 años, ¿no debería estar en el colegio? ¿No debería estar siguiendo un tratamiento?".