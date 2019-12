España no avanza en educación. Los resultados de PISA 2018 reflejan un empeoramiento en las competencias de los alumnos de 15 años (4º de la ESO) en ciencia donde han caído en 10 puntos respecto al informe de 2015. En matemáticas el retroceso es menor, cinco puntos, y puede hablarse de estancamiento. El único consuelo es que está situación no afecta sólo a los españoles. Referentes educativos como Finlandia tienen caídas idénticas en las mismas competencias y la media de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es la que elabora el informe) también retrocede en las dos áreas. PISA 2018 no incluye los datos en comprensión lectora para España, que es la materia principal en esta edición del informe, después de que la organización certificara anomalías en las pruebas en "al menos" el 5% de los estudiantes españoles que se sometieron a la evaluación (35.943 en total). Los "fallos" se están investigando.

El informe PISA, que elabora cada tres años la OCDE, es la evaluación educativa internacional más conocida y marca buena parte de las políticas educativas en el mundo. Los resultados en la última edición son decepcionantes para España. Después de llegar por primera vez en 2015 a la media de la organización en ciencia (493 puntos) en 2018 vuelve a situarse 6 puntos por debajo de ese nivel (483). En matemáticas los resultados retroceden a donde estaban en 2006 (481) aunque apenas se han movido en 15 años. Los resultados españoles son similares a los que tiene países como Hungría o Lituania, según destaca la propia OCDE en su resumen para España. Los mejores datos son para los países asiáticos: las regiones chinas de Beijing - Shanghai – Jiangshu- Guandong tienen 591 puntos en matemáticas y 590 en ciencias.

Los datos de PISA nos permiten comparar los resultados educativos de las distintas comunidades autónomas, algo que no podemos hacer de otra manera ya que no hay una evaluación estatal. El informe evidencia que la brecha norte-sur se mantiene: Navarra, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Galicia y Asturias tienen mejores resultados en ciencia y matemáticas que Canarias, Andalucía, Extremadura o Murcia. Las diferencias llegan a superar los 40 puntos: Navarra saca 43 a Canarias en ciencia y Galicia supera en 40, también a las islas, en matemáticas. 30 puntos equivalen a un curso de escolarización. Aún mayor es la diferencia con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: las diferencias son de hasta 92 puntos en ciencia (es lo que saca Navarra a Ceuta) y 95 en matemáticas (Galicia - Ceuta).

En general los datos por comunidades han empeorado respecto a la anterior edición. Especialmente destacada es la caída de Madrid: 17 puntos en ciencia y 29 en matemáticas. Su consejero de Educación, Enrique Ossorio, pidió el pasado viernes a la OCDE que aplazara la publicación del informe completo para España, no sólo de los de comprensión lectora, porque están "contaminados" por los fallos en lectura. La organización reconoce que puede haber anomalías en ciencia y matemáticas aunque cree que en muchísima menor medida que en lectura y añade que se confirmará en revisiones posteriores.

Los resultados de PISA 2018 como en ediciones anteriores reflejan que uno de los problemas de España es el menor porcentaje de alumnos excelentes que la media de la OCDE. En matemáticas hay un 7% de alumnos españoles en el nivel 5 (de los 6 posibles) la media de la organización es de un 11% en ese nivel. En Ciencia ocurre lo mismo: 4% de alumnos excelentes en España y 7% en la media de la organización. En cuanto a alumnos rezagados no hay diferencias significativas.

De lo que sí que puede presumir el sistema educativo español es de ser más equitativo: el estatus socioeconómico de los estudiantes explica un 12% de la diferencia de resultados en matemáticas y el 10% en ciencia. En la OCDE esos porcentajes son mayores 14% y 13% y eso significa que el nivel socioeconómico pesa más. También hay menos casos de acoso: un 17% de los estudiantes españoles dice haber sufrido bullying en los últimos meses frente al 23% de la OCDE y, en general, los escolares españoles son más felices: un 74% dice que está satisfecho con sus vidas frente al 67% de la media.