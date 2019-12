La Juventus de Gianluigi Buffon está en muy buen momento: en segunda posición de la tabla. El equipo bianconero volvió a contar con el guardameta de 42 años tras su vuelta del PSG al cominezo de temporada y, todavía hoy, demuestra el compromiso que siente por el club turinés.

El portero ha hablado de la época en la que permaneció en el club a pesar del descenso a la Serie B. "En un mundo de palabras, esa fue una oportunidad para mandar un mensaje a todos los muchachos que tienen esta pasión, y solo puedes transmitir eso si eres el primero en renunciar a algo importante", comenzó a explicar durante un evento de entrega de premios de la familia Agnelli.

Debido al escándalo del 'Calciopoli' en 2006, cuando el juzgado de Nápoles condenó al equipoal descenso y le despojó de sus dos últimos 'Scudetti', muchos jugadores se marcharon del equipo. No fue el caso de Buffon: "En ese momento estaba renunciando mucho: tenía 28 años y estaba en la mitad de mi carrera", añadió.

"Me estaba jugando al Balón de Oro: si hubiera tomado otra decisión, muchas cosas habrían cambiado. Pero por aquel entonces estaba seguro de que, si me comportaba bien, con generosidad hacia los demás, la vida me lo devolvería todo. Tengo 42 años y estoy aquí, gracias a una elección hecha hace 14 años", concluyó.