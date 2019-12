Lionel Messi, recién proclamado mejor jugador del mundo con su sexto Balón de Oro, compareció ante los medios tras recibir este galardón y fue cuestionado sobre algo a lo que todavía no se había puesto el foco, que no es nada más ni nada menos, que su voto en The Best, premio que también recibió el de Rosario.

El proclamado The Best votó como mejor de la pasada campaña a Sadio Mané. El jugador del Liverpool, que fue su verdugo en Champions League con esa remontada épica que dejó a los culés a las puertas de la final del Metropolitano, fue para el argentino el mejor jugador de la pasada campaña.

Preguntado por los compañeros de Canal + sobre el porqué de su voto, Messi confesó que es de su gusto personal: "Es un jugador que me encanta y tuvo un grandísimo año para los logros del Liverpool" a lo que añadió "hay muchísimos jugadores de gran nivel y se hace difícil elegir, pero ese fue el motivo principal por el que le elegí" se sinceró Messi.