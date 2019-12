Valverde: "Messi tiene descanso, nos quedan partidos importantes"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que Leo Messi no ha entrado en la lista de convocados para el partido de este martes contra el Inter de Milán, en una última jornada de la fase de grupos sin nada en juego para un Barça que ya es líder, por una cuestión de darle descanso y porque ya han demostrado que pueden brillar en San Siro sin el '10'.

"Messi tiene descanso en este partido, y nada más. Venimos de partidos importantes, nos quedan partidos importantes y estamos clasificados y he decidido que algunos no vengan. Pero los que vienen, están dispuestos a hacer un gran partido como el año pasado, que no estuvo Messi, por cierto", comentó en rueda de prensa.

Pese a que el año pasado, también en fase de grupos de la 'Champions', el resultado fue de empate (1-1), Valverde confía en que sin Messi, ni Gerard Piqué ni Sergi Roberto -el resto de descartados- se pueda competir y luchar por ganar en un feudo donde no han ganado nunca en la competición europea. "Tenemos una obligación con nuestro club y nuestra afición. Se nos exige ganar siempre y mañana lo intentaremos, el rival nos da igual y también que se juegue la clasificación", aseguró.

"Venimos de jugar partidos seguidos, de jugar el sábado por la noche. Tenemos otro el martes, y he decidido que Messi no venga por lo que tenemos por delante. El del Inter es un reto importante y difícil. Ellos se juegan el pase, nosotros afortunadamente venimos ya clasificados pero la intención es sacar el partido adelante, competir aquí con un gran ambiente como ya sucedió el año pasado, que pudimos ganar", comentó.

"El año pasado cuando vinimos a Milán, Messi vino pero se quedó fuera de la lista. Tres días después teníamos un partido contra el Betis y jugó. Sabemos lo que es Messi y lo que significa, pero ha habido partidos que hemos jugado sin él y os ha ido bien, otros que no. sabemos el miedo que infunde al rival, pero el año pasado no jugó contra el Inter. Y mañana queremos tener un nivel competitivo alto", aseguró.

Valverde, en esa búsqueda del triunfo pese a no jugarse nada, recela de un Inter del que espera la mejor versión. "En la primera vuelta hicieron un gran partido, lo pusieron difícil. Hay que competir. El año pasado el Inter también se jugaban la clasificación, no ganaron al PSV y no se clasificaron. Venimos a competir y a ganar", avisó.

El técnico confirmó que jugará Neto en la portería, y no Marc-André Ter Stegen, pero no quiso dar más pistas a un Inter del que destacó la conexión entre sus delanteros, Lautaro Martínez y Romelu Lukaku. "Lautaro está haciendo una gran campaña. Es un jugador rápido y potente, en casa nos hizo un gol de fuerza, corriendo al espacio. Se entiende muy bien con Lukaku, con movimientos mecanizados que da mucho al juego del Inter", destacó.