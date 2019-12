'Got Talent': del error de Paz Padilla al regreso de uno de los concursantes más virales

'Got Talent España' celebró este lunes su tercera semifinal y, como viene siendo habitual, el programa fue tendencia en Twitter gracias a los miles de comentarios de los usuarios. En la gala de anoche, el talent show de Telecinco eligió a tres nuevos finalistas (BDance Megacrew, Blake Eduardo e Ismailah) y deleitó a la audiencia con grandes momentos.

Llamó especialmente la atención el error que cometió Paz Padilla, que fascinada con la actuación del ilusionista Aitor Francés, animó a sus compañeros a darle el Pase de Oro. Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez no apoyaron a su compañera y Paz presionó el botón sin querer, desencadenando todo el juego de luces. "Perdón, es que es muy sensible. No me he dado ni cuenta", se disculpaba la humorista después.

"Hoy hemos aprendido dos cosas", dijo Santi Millán: "Que no te sabes todavía las reglas del programa y que cuando das el pase de oro la música no la puedes cortar porque va programada".

En Twitter, el error de Paz Padilla tampoco pasó desapercibido:

#GotTalentSemi3 lo que pasa en los directos, cagada de Paz Padilla pic.twitter.com/i9HtEpUXX8 — Antonio Dominguez (@AntonioDoFl1970) December 10, 2019

Lo mejor de la noche es Paz Padilla dando el pase de oro 😂😂😂😂. #GotTalentSemi3 — Antonio Alcina 🦉 (@AntonioAlcina) December 10, 2019

Pase de oro al ilusionista que haga desaparecer a Paz Padilla para la siguiente edición de Got Talent #GotTalentSemi3 — Hay días tontos y tontos todos los días (@0d496dc727734b0) December 9, 2019

Hola? Algún directivo de @mediasetcom por aquí? Por favor, alguien que pueda hacer desaparecer de la televisión a Paz Padilla? No? Nadie? #GotTalentSemi3 — TheMadJester (@azotadooor) December 10, 2019

Lo siento, pero esta actuación no se merece ni de lejos el pase de oro, quita la mano Paz Padilla#GotTalentSemi3 — Bárbara (@barbaragodee) December 9, 2019

Mario Prieto vuelve a 'Got Talent'

Otro de los momentos más comentados de la noche fue el regreso de Mario Prieto, un niño de seis años que conquistó a los espectadores en las audiciones de 'Got Talent' al fusionar en su número flamenco con reggaetón.

Para la semifinal, Mario apareció al escenario acompañado de unas animadoras y repitió la misma fórmula. Primero empezó tocando el cajón, seguido de su personalísimo taconeo. Para terminar, el pequeño puso patas arriba el plató del programa bailando 'El baile del gorila', de Melody.

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.

'Got Talent', líder de la noche

'Got Talent' (21,7% y 2.164.000) volvió a imponer su autoridad frente al resto de ofertas. Registró el minuto de oro del lunes, a las 23:18 horas, con 2.350.000 espectadores y un 31,4% de share.

El espacio previo, 'Got Talent: Express' (15,2% y 2.653.000) lideró su franja con 3,1 puntos de ventaja sobre 'El hormiguero' (12,1% y 2.129.000).