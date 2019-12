El PP y su 'no' a Sánchez: "Lleva un mes intentando justificar que quien le quitaba el sueño es un gran vicepresidente"

"Sánchez ha unido su destino a Junqueras y a Torra. El PP no puede unir su destino a esa opción". Así de tajante se ha mostrado el líder del PP, Pablo Casado, en su rueda de prensa posterior a su reunión con Felipe VI en la que ha comunicado que los populares votarán 'no' a Sánchez en la investidura. "Sánchez no se ha dirigido a nosotros en ningún momento, esto hace más patente lo que hemos comunicado al rey. El PP votará 'no' si Sánchez presenta la candidatura para presidir el gobierno y si lo hace además con Podemos y con la negociación que pretenden blanquear con el independentismo catalán", ha lamentado Casado.

"Sánchez ha cruzado el rubicón. No tiene marcha atrás, llevas un mes intentando justificar que quien le quitaba el sueño es un gran vicepresidente y que los independentistas son interlocutores incluso concediéndoles lo que hizo en Pedralbes o alguna concesión penitenciaria", ha continuado el líder del PP, que ha colocado a su formación como la oposición al sanchismo. "Tengo que justificar nuestro 'no' en el PP es la alternativa sistémica al PSOE. No podemos liquidar la oposición constitucionalista, la otra opción no puede quedar en Podemos o en Vox", ha apuntado Casado, que incluso ha dicho que el apoyo del PP a la investidura no garantizaría un cambio de rumbo de su gobierno. "No habría salvaguarda para el PP si le facilitamos la investidura, tiene sus 176 votos para sacar su plan con los socios Frankestein", ha reiterado Casado, que además ha apuntado a Ciudadanos como llave para el desbloqueo mediante una abstención o mediante un pacto a tres junto a Unidas Podemos.

Por último, Casado ha querido mandar un mensaje a Sánchez, al que ha recordado que esta es un última oportunidad. "Si Sánchez fracasa debe dejar paso. Ha tenido cuatro posibilidades. Ha quedado claro que él es el tapón, es el bloqueo personificado. Por su culpa España está bloqueada desde 2015. Lo que pase a partir de hoy es una responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez, que lleva 4 años paralizando la vida política y territorial de España. Ya no le quedan más conejos en la chistera", ha sentenciado.