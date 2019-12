Greta Thunberg, persona del año para la revista 'Time'

La revista Time ha elegido a la joven activista sueca Greta Thunberg personaje del año, y protagoniza su portada con el titular "El poder de la juventud".

Greta, que participan en la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) estos días en Madrid, ha reprochado a los líderes políticos de los países que participan que usen este encuentro internacional para "negociar lagunas y evitar aumentar su ambición" y ha advertido de que el mayor peligro no es la "inacción", sino que los políticos y directivos pretendan que hacen algo cuando "no hacen casi nada".

"Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta”, se puede leer.

"En los 16 meses posteriores, se dirigió a los jefes de estado en la ONU, se reunió con el papa, se enfrentó con el presidente de la Estados Unidos e inspiró a 4 millones de personas a unirse al mundo huelga climática el 20 de septiembre de 2019, en lo que fue el más grande demostración climática en la historia humana", afirma la revista.