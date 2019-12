"Volvería a pasar por OT porque sin el programa no hubiera podido conseguir todo lo que he conseguido"

Alfred García fue una de las grandes revelaciones de OT 2017, llegando a representarnos en el festival de Eurovisión junto a Amaia. El libro 'Otra luz', que acaba de presentar, contiene canciones sin acabar, imágenes, poemas. Una especie de diario en el que habla de sí mismo y de sus vivencias. "El libro habla sobre los años previos al programa de televisión (Operación Triunfo). Mi día a día. Lo público tiene poco interés, porque lo conoce todo el mundo; lo interesante es conocer la parte que no se conoce. En el libro hay fotos personales, hay una realidad, hay poesía".

Alfred asegura que volvería a pasar por Operación Triunfo: "Me ha hecho cantar desde Jennifer López hasta Salvador Sobral. Pero busqué huecos para componer y luego sacar mi disco. Volvería a pasar por OT porque sin el programa no hubiera podido explotar todo lo que he explotado. Festivales como Eurovisión, Arenal Sound o pisar escenarios como el Bernabéu".

Sobre la Cumbre del Clima, "muchos nos sentimos identificados con el mensaje que Greta Thumberg lanza" y de la situación política de España apenas se pronuncia: "La política no es estable. Se habla más de libro de Mariano Rajoy que de el Gobierno de Pedro Sánchez. Yo soy un humilde trabajador". De Cataluña dice "no es un tema que yo pueda solucionar. No me pronuncio, solo sé que la cosa está chunga. Unos han huido, los otros están en la cárcel. Yo hago canciones".

El día 15 de diciembre coge vacaciones, las primeras en 28 meses: "No sé lo que voy a hacer, seguramente descansar".