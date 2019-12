Una madre instala una cámara en la habitación de su hija y la encuentra hablando con un hacker

Alyssa LeMay, una niña de Missisipi (Estados Unidos) subió a su habitación después de escuchar una música extraña. Cuando llegó esperaba encontrarse a alguna de las hermanas, pero no había nadie. Entró en el cuarto y la música paró. Inmediatamente comenzó a sonar una voz de un hombre desconocido. "Hola, ¿hay alguien?", escuchó. No era la voz de su padre, sino la de un extraño que además la estaba observando.

Al parecer, un hacker había conseguido piratear el sistema de la cámara 'Ring' que había instalado la familia en la habitación de Alyssa y sus hermanas y podía interactuar con las niñas a través del micrófono que lleva incorporado el aparato, tal como recoge 'The Washington Post'. De hecho, durante varios minutos sugirió a la niña que se portara mal y que "rompiera la televisión".

Ashley LeMay, madre de la niña, no puede dejar de pensar que en vez de "añadir seguridad" a sus hijas, ha hecho todo lo contrario: poner en riesgo la seguridad de todos porque no puede afirmar que ese hombre no aparecerá una noche probablemente con intereses poco ingenuos.

Los LeMay no son los únicos que han experimentado problemas de seguridad con estos dispositivos. Varias familias han sido hackeadas a través de la función de conversación bidireccional de la cámara, aunque, como dice un representante de la empresa a 'The Post', el incidente "no está relacionado con una violación o compromiso de la seguridad de 'Ring'".

La mujer deja a sus hijas solas por la noche porque trabaja en un hospital como científico de laboratorio, por eso las cámaras le dieron cierta "tranquilidad" y ayudaron a que ella y su familia estuvieran seguros. Pero ahora esa seguridad se ha hecho añicos. En el vídeo la niña accede a la habitación donde suena la música y en seguida comienza a escucharse una voz a través del micrófono.

"Ve y dile a mami que eres un 'negro'", dijo la voz. En Estados Unidos la palabra "negro" traducida al inglés es un insulto racial gravísimo. La niña, despistada, pregunta al aire quién habla y la voz le responde "soy tu mejor amigo. Puedes hacer lo que quieras ahora mismo. Puedes desordenar tu habitación. Puedes romper tu televisión".

También la voz le llegó a decir que era "Santa Claus" y que le "hiciera caso", pero la niña bajó a avisar a su madre y el incidente quedó en un susto después de apagar el aparato. La madre dice estar indignada por la inútil respuesta que ha recibido de la compañía.

"El hecho de que den a los clientes la misma declaración general es como si no les importara en absoluto", dijo. El producto 'Ring' no ha sido retirado del mercado, aunque varias familias han reportado incidentes similares con voces y ruidos saliendo de sus aparatos.