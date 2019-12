Ainhoa Hernández: "Estaba fuera del área y estaba recta, las árbitras no me sabían decir qué había hecho"

La protagonista de la acción polémica que ha acabado con España fuera de la final del Mundial de balonmano femenino, Ainhoa Hernández ha explicado la jugada en Carrusel Deportivo.

La crack de Barakaldo, una de las mejores del torneo, ha contado lo sucedido en primera persona: "Las árbitras no iban a pitar a nada, se ha puesto la portera como loca a gritar y han parado. Yo estaba fuera del área y estaba recta. Ellas no me sabían decir que había hecho ni que había pasado ni nada y después me decían que estaba dentro y yo les he dicho que no. Después han admitido el error y han intentado decir que tenía las manos dentro. En fin, no sé, todo el mundo tiene errores".

"Creo que nos merecíamos un poco más, pero así es el deporte. Lo hecho, hecho está y no podemos hacer nada más", ha concluido Ainhoa Hernández, dejando así mismo un ejemplo de deportividad que ha aplaudido Iturralde González. Las protestas de las Guerreras, en una acción tan injusta como la acontecida fueron mínimas, y el respeto mayúsculo por las colegiadas se ha prolongado en las declaraciones posteriores al partido.