Manu Carreño, director de El Larguero, opinó sobre cómo llegan Real Madrid y Barcelona al Clásico de este miércoles tras ser aplazado y se decantó por un favorito.

"Todos pensamos que nunca se debía haber aplazado el Clásico y ahora llega con el liderato de la Liga en juego", comenzó a explicar. "Me quedo con las mejores sensaciones del Madrid. Ha crecido más como equipo el Madrid de Zidane, ha incorporado a jugadores más importantes: un Valverde que es indiscutible, Mendy, el propio Jovic...", explicó.

El Real Madrid y el Barça llegan al Clásico empatados a puntos y a goles de sus 'pichichi': Benzema y Messi. "Zidane ha sabido hacer lo que parecía muy difícil: meter a la plantilla en la pelea por el puesto. No hacerle fácil elegir entre los once titulares", añadió.

"En el Barça siguen dependiendo de Messi. El equipo ha mejorado, se está metiendo en la dinámica Griezmann. Veo mejor, por sensaciones, al Real Madrid. Pero el factor campo ayudará al Barça", explicó.

El aplazamiento del Rayo - Albacete por gritos a Zozulya

El partido de Segunda entre el Rayo y el Albacete fue suspendido. La segunda parte quedó aplazada después de que la afición del Rayo profiriese gritos de "Zozulya puto nazi" al jugador del Albacete.

"Hay que felicitarles: todos los estamentos se pusieron de acuerdo para que no se llame 'puto nazi' a un jugador. El Alba, el Rayo, LaLiga y la Federación. Lo que hay que hacer es cerrar la grada, la de los bukaneros, que no se representa a la afición del Rayo. Esto crea un precedente en el fútbol español", explicó.

Las Guerreras, subcampeonas del mundo

La selección española de balonmano perdió en la final del Mundial contra Países Bajos tras eliminar a una de las favoritas -Noruega- en la semifinal. Un error arbitral dio a las rivales de España un penalti en el último minuto que sería decisivo para el resutlado final (España 29 - 30 Países Bajos).

"Se metieron en la final eliminando a las favoritas. Esa tecnología, de la que nos quejamos en el fútbol, todavía no se ha aplicado al balonmano. Cuando la jugadora española intercepta la pelota desde la portera, estaba fuera del área. Pero el árbitro no lo consideró así y costó el penalti. No obstante, es una plata que sabe a oro", concluyó.