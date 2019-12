Las series más vistas de las últimas décadas: de 'Friends' a 'Juego de Tronos'

La competencia a nivel de series es cada vez mayor. Principalmente desde que Netflix, HBO o Amazon Prime Video comenzaran a desarrollar sus propias producciones, lo que nos ha llevado a un modelo de consumo que ha cambiado por completo la televisión tal y como la conocemos. Y esto no ha hecho más que empezar.

Desde hace varios meses también contamos con otras plataformas como Apple TV + o Disney +, que se estrenaban hace apenas unos meses con series tan potentes como See en el caso de Apple o The Mandalorian en el de Disney. Esto ha generado un escenario en el que la lucha por convertirse en la serie más popular del mercado se ha convertido en una batalla encarnizada.

De la televisión tradicional al streaming



¿Alguna vez te habías preguntado cuáles han sido las series más populares año tras año? Hace apenas unas semanas, el canal de YouTube Data is beautiful ha publicado un vídeo en el que podemos descubrir cuáles han sido las series más vistas en todo el planeta desde 1986. Un vídeo, que comienza con El show de Bill Cosby en lo más alto de la clasificación, en el que somos testigos de cómo ha evolucionado la televisión en los últimos años y la forma en la que consumismos series.

Durante los primeros minutos del vídeo, la lista está plagada de series de televisión que se emitieron en canales como la NBC, la ABC o la CBS. Sin embargo, con el paso de los años, estos van perdiendo fuelle a costa de otros canales como FOX o AMC, quienes acaban sucumbiendo al reinado de las plataformas de vídeo en streaming como Neflix o HBO a partir de la presente década.

Desde el Show de Bill Cosby al legado de Juego de Tronos

Desde 1986, la lista ha estado comandada por series como El Show de Bill Cosby, Cheers, Roseanne, Un chapuzas en casa o Seinfeld. También por otras como Urgencias, Friends, CSI o Lost, algunas de las series más populares de comienzos del siglo XXI. Un siglo, marcado por series como Perdidos, Los Soprano, The Wire o Breaking Bad, en el que también han tenido éxito otras producciones como NCIS, Dexter.

No obstante, la presente década tan solo ha tenido tres nombres propios: Juego de Tronos, The Big Bang Theory y NCIS. ¿Y cuáles han sido las series más populares del presente año? Tras el éxito de Juego de Tronos, NCIS se ha quedado con el trono de un universo de series cada vez más amplio. Un universo en el que podemos encontrar otras series como El joven Sheldon, This is Us, Modern Family, The Mandalorian, Stranger Things, The Walking Dead, Oragne is the new black y Rick and Morty.