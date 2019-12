Álvaro Benito y Jordi Martí dan las claves del Barcelona - Real Madrid

Fútbol Club Barcelona y Real Madrid disputan este miércoles un encuentro trascendental de cara al liderato de LaLiga Santander. Ambos equipos están empatados a puntos en lo más alto de la tabla y el que gane el encuentro saldrá como líder y, probablemente, se marche de vacaciones de Navidad ostentando el primer puesto de la clasificación.

Para conocer mejor dónde pueden estar las claves de uno y otro equipo de cara a llevarse esos tres ansiados puntos, Álvaro Benito y Jordi Martí han ofrecido sus puntos vista de cara al encuentro del Camp Nou.

Para el ex jugador madridista la parte defensiva es fundamental. "La presión alta será fundamental para poder robar balones cerca de Ter Stegen. Si no se deja someter durante muchos minutos y consigue apretar en banda y en carriles interiores, le quitará durante muchos minutos el balón al Barcelona. Y será clave también que el partido no se parta. Cuando se abre el partido ya sabemos que Messi está siendo letal en los ataques en transición".

Por su parte, Jordi Martí considera que el ataque azulgrana es el que decidirá el Clásico. "En un caso está Messi y en el otro no, y este puede ser de nuevo el factor que decante la balanza del lado azulgrana. Además, no solo Messi, la presencia de Suárez y Griezmann ofrecen una mayor pegada a favor del Barcelona. Algo en lo que también ayuda Ivan Rakitic, el cual vuelve a los planes de Ernesto Valverde otorgando equilibrio atrás y delante. Por último, que el encuentro se juega en el Camp Nou, donde el Barcelona solo se ha quedado sin la victoria ante el Slavia de Praga".