Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, y Manu Carreño, director de El Larguero, responden en un encuentro conjunto sobre todas las dudas previas al Clásico. Un encuentro que ha generado mucha más polémica de la habitual, pero no respecto al fútbol o el juego, si no por la situación política que atraviesa Barcelona y las medidas de seguridad que se tomen en los aledaños del estadio.

Sin embargo, Garrido y Carreño responden a todas las preguntas de los seguidores de Carrusel Deportivo y El Larguero: desde cuántos años más podrá disfrutar Messi de los Clásicos o en qué situación llega cada uno de los equipos a este duelo de eternos rivales.

Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo



"Es un Clásico, pero me gustaría más un sábado a las 20:00 de la tarde que un miércoles, que la gente trabaja, no van a poder ir con tiempo al estadio... No es el mejor horario ni el mejor día".

"Van a jugar Casemiro, Valverde, Kroos y Modric, lo creo. El tema es Bale, que yo creo que va a jugar arriba, veremos qué hace Zidane".

"La entrada de Rakitic le da pegamento al Barça en el centro del campo; y tengo dudas en el repliegue defensivo de ambos equipos".

"Messi es como el Joker: es el factor diferenciador".

"Ganar el Clásico sería un golpe moral previo al parón navideño. A efectos clasificatorios tendrá una incidencia relativa, nos va a dar mucho que hablar en función de lo que pase pero el que gane el Clásico no tiene que ganar la Liga".

"Tenemos que hacer autocrítica: nos alimenta en exceso el error arbitral. Ahora estamos con el VAR, pues que sea más fútbol y menos arbitraje".

"Me gusta mucho Odegaard, parecía que estaba jubilado y mira cómo esta jugando ahora. La estadística demuestra que Vinicius no es tan buen regateador como parece, Rodrygo tiene más fútbol".

"Confío en una manifestación pacífica mañana, pero entiendo que quieren sacar tajada del partido, aprovecharlo para reivindicar. Que el fútbol sea el protagonista del evento".

"Creo que va a ser la última temporada de Valverde en el Barça y creo que va a ser por una decisión suya. Es de ciclo corto pero es independiente de lo que pase en el Camp Nou".

"Tenía más margen de mejora el Madrid porque llegaba peor pero ahora llegan parejos. La Real el otro día le pegó un meneo al Barça y el Madrid sufrió hasta el final con el Valencia".

Manu Carreño, director de El Larguero



"¿Isco titular? No lo sé y tengo dudas porque Casemiro y Valverde se han hecho fijos para Zidane. Hace meses dije de broma que Valverde era el Pogba 'low cost' pero mira, fijo".

"El Madrid es poco fiable atrás y el Barça tiene lagunas en el centro del campo".

"Barcelona y Real Madrid saben que ganar el Clásico no quiere decir que gane la Liga. Ni el que gane el Clásico ni tres seguidos. Es muy poca distancia, llegan empatados. Si ganara el Barcelona o ganara el Real Madrid, tres puntos de diferencia con todo lo que queda... es imposible".

"Del que menos tenemos que hablar es del árbitro, Hernández Hernández. Los protagonistas son los jugadores, no el colegiado, del que deberíamos hablar menos. Que el espectáculo futbolístico esté por encima".

"Entre Vinicius y Rodrygo me quedo con el segundo, le veo tranquilo, con personalidad y maduro".

"La política ha llegado al fútbol para quedarse, de momento. Saben que no hay un altavoz más potente que el fútbol y más en un Barça-Madrid. Aprovechan para reivindicar".

"A Messi le quedan fácil otros 8 Barça-Madrid, tres temporadas más casi seguro. Todavía va a ser la clave de los partidos perfectamente".

"En el Barça dependen de Messi, ha aumentado la dependencia. Así como en el Madrid no se depende de Hazard por ejemplo como estrella, pero sí ocurre en el Barça".