Zidane: "No me preocupa nada de este Clásico: todos estamos contentos de poder jugarlo"

Zinedine Zidane explicó, antes del partido contra el FC Barcelona, que "no está preocupado" por "nada" de este Clásico, al igual que el resto del equipo, y que "los jugadores viven para hacer estos partidos".

"No me preocupa nada de este clásico: pero no solo a mí, a todos. Creo que estamos contentos de poder hacer un Clásico. Me acuerdo de cuando yo jugaba. Vives para hacer estos partidos: concentrado en el campo", explicó.

El Barça y el Madrid tendrán que salir del Camp Nou juntos debido a un protocolo especial de seguridad. Respecto a eso, el técnico francés explicó que "las normas son las normas". "Dijeron que tenemos que salir juntos, no hay más. Lo importante es que juguemos el partido", añadió.

"Nunca pensé que no se pudiese jugar. Tenemos que poner nuestra energía en el terreno de juego, del resto podemos estar una semana hablando de ello. Nosotros tenemos que poner nuestra energía en eso", explicó.

"Voy a disfrutar del Clásico pase lo que pase. Lo importante es jugar. Sabemos a qué nos enfrentamos: un equipo muy bueno. Sabemos que el jugador que tiene, Messi, pero nosotros tenemos nuestras armas y lo que quiero ver y hacer es un buen partido de fútbol", añadió.

"Hay que dejar tranquilo al árbitro: quiere hacer su trabajo y hacer las cosas bien"

Respecto a si consideraba que el árbitro tendría que parar el partido si se muestran pancartas de "España es un país fascista", Zidane dijo que "hay que dejar tranquilo al árbitro". "Él quiere hacer su trabajo y se quiere poner en el partido para hacer las cosas bien, como nosotros y el Barça", matizó.

Sobre si Fede Valverde será titular en el Camp Nou y si en él ha encontrado sustituto a Pogba, Zidane dijo que "hemos enocntrado un Valverde, nada más". "Es un jugador que lo hace muy bien y eso es el valor de este club: siempre han tenido a los mejores".