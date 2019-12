El Cejas se cuela en la final de 'Got Talent': "He venido a reclamar lo que es mío"

La gran final de la quinta edición de 'Got Talent España' estuvo cargada de momentos memorables. Para empezar, el pequeño Hugo Molina conquistó a todos interpretando con el tambor uno de los villancicos más icónicos de la Navidad, un número muy especial que le sirvió para convertirse en el nuevo ganador del programa de Telecinco.

Hubo más actuaciones que se ganaron el favor del público, pero llamó especialmente la atención la que fue una de las grandes sorpresas de la noche.

Todo empezó cuando Santi Millán apareció en el escenario para interpretar a piano y voz (en playback) la canción 'I Will Survive', de Gloria Gaynor. Le puso todo el empeño del mundo, pero quedó eclipsado cuando apareció repentinamente El Cejas, que volvió a 'Got Talent' para reclamar lo que es suyo.

"He venido a reclamar lo que es mío, que el año pasado me lo quitasteis. He venido a hacer otra vez lo mismo", dijo antes de ponerse a cantar el tema con el que se hizo viral en la anterior temporada de 'Got Talent': 'El dembow del pimpin'. El instagramer revolucionó el plató y Santi Millán se unió a él para poner la guinda a una de las 'performances' de la noche.