Orden de busca y captura contra dos condenados de la 'manada' de Manresa

La Sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha dictado una orden nacional de busca y captura e ingreso a prisión para los dos condenados de la 'manada' de Manresa (Barcelona) que no han comparecido a la vista ante el juez, ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El mismo tribunal les había citado la semana pasada a una vista para determinar si tenían que ingresar en prisión preventiva, pese a que la sentencia aún no es firme, y tampoco acudieron.

Los dos hombres están condenados por un delito de abuso sexual a una menor en Manresa en 2016, unos hechos por los que hay en total cinco acusados. Los cinco fueron citados ante el tribunal después de que la Fiscalía pidiera su ingreso a prisión inmediato y las vistas se celebraron el miércoles 11 de diciembre y este martes. Dos de los acusados citados el día 11 no comparecieron, por lo que al terminar la vista de este martes la Audiencia de Barcelona ha dictado la orden, mientras que todavía no ha emitido resolución sobre el resto de acusados.