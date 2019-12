Borràs insiste en su inocencia y denuncia el uso de "cloacas" contra ella

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha vuelto a insistir en que es inocente, pues ha dicho que bajo su dirección en el Institut de les Lletres Catalanes (ILC) "no ha habido ningún perjuicio para el erario público", y ha denunciado la actuación de "cloacas", que solo buscan "intoxicar".

Así se ha expresado Borràs en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament después de que ayer martes el Tribunal Supremo acordara abrirle un procedimiento por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía el ILC, entre 2013 y 2017.

"En este Estado la presunción que cuenta es la presunción de culpabilidad", ha lamentado Borràs, que ha garantizado no haber cometido "ningún delito" y ha dicho esperar poder defenderlo así "en sede judicial" y no ante la prensa. Ha criticado el "trabajo mediático para tratar de ensombrecer" su figura y "vincular" su nombre con la corrupción, una tarea que ha tildado de "ardua".

La dirigente de JxCat ha afirmado asimismo que tuvo conocimiento de que se la ha abierto un procedimiento judicial por la prensa y no por sus abogados, situación que ha denunciado.

Ha descartado finalmente apartarse de la vida política, dado que ha recordado que no es militante del PDeCat y que, por tanto, no se siente concernida por el reglamento interno de este partido tampoco en lo que hace referencia a procesos judiciales. "Mi código ético es mi código ético personal", ha apuntado acto seguido, y ha señalado que no "desfallecerá" en su "compromiso" con los electores.