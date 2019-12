ERC paraliza las negociaciones con el PSOE hasta que no se pronuncie sobre la decisión del TJUE sobre Junqueras

ERC ha informado este jueves tras la reunión de su ejecutiva que paraliza las negociaciones con el PSOE hasta que no se pronuncien sobre la sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

La formación independentista ha anunciado que no se volverá a sentar con el PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez hasta que no diga su opinión sobre la opinión del TJUE: "No está previsto que desde ERC nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que se pronuncie sobre la sentencia de Europa", ha explicado la portavoz del partido, Marta Vilalta.

De esta forma Esquerra paraliza las negociaciones con los socialistas hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie. De hecho, este mismo organismo no se opuso en junio a que Junqueras saliera de prisión a tomar posesión de su acta. "Ahora veremos si el Estado español cumple las sentencias judiciales como siempre dice que cumple", ha dicho Vilalta, que forma parte del equipo negociador de ERC.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado este jueves sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Junqueras como eurodiputado electo. El tribunal ha entendido que Junqueras tendría que haber sido reconocido como eurodiputado desde el momento de las elecciones europeas y que por lo tanto debería de haber gozado de inmunidad desde ese momento.

Carmen Calvo: "La investidura tiene que ser viable antes de fin de año"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha asegurado que las cuestiones judiciales no tienen por qué afectar a la política y lo más importante es que "haya un Gobierno antes de fin de año". Calvo ha dicho que la abogacía del Estado está estudiando la sentencia del TJUE para poder adoptar una posición sobre la situación judicial de Oriol Junqueras, pero ha remarcado que lo importante es el "diálogo" y encontrar una solución política.

Por otra parte, ha dicho que el Gobierno no encuentra nada disonante para seguir trabajando en las negociaciones y ha arremetido contra los partidos de derecha, que no "han hecho nada" por llevar la situación hacia una solución.