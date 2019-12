"¿El pantalón era corto, ceñido o ajustado?": las palabras de un fiscal a una denunciante de agresión sexual

El fiscal Javier García Cabañas comenzó su interrogatorio a una denunciante por agresión sexual con la siguiente pregunta: "¿Y qué llevaba usted el día de los hechos?" "¿El pantalón era corto, ceñido o ajustado"? Ha ocurrido en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como recoge el diario local 'La Provincia' y el juez tuvo que detener la batería de preguntas ante el desconcierto de la víctima.

Al principio, la denunciante contestó. Llevaba una camiseta y un bóxer. El fiscal insistió y le preguntó si esas eran las únicas prendas que llevaba la víctima y si, además, llevaba ropa íntima. Ella le volvió a responder, esta vez con extrañeza y le dijo que sí, que tenía bragas y sujetador debajo de la camisa y el bóxer. El representante del ministerio público volvió a preguntar: "¿Lo podemos entender como un pantalón corto, ceñido o ajustado".

Para el fiscal era absolutamente importante conocer las dimensiones y detalles de la prenda, pese a que la víctima ya se lo había descrito con perfecta precisión. Ante este hecho, el magistrado Pedro Herrera tuvo que interrumpirle y pedirle que dejara de indagar sobre la ropa de la mujer, según informa este mismo medio.

Después, el representante de la Fiscalía le preguntó dónde se fue a vivir y cuál fue su actividad una vez se hubo consumado la presunta agresión sexual. La mujer entonces contó que había estado cuatro días en la casa y más tarde se acogió al Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA). En el interrogatorio, la mujer describió toda la agresión: "Cuando iba a mi habitación me agarró por detrás. Me decía que me callara, porque iba a despertar al niño, mientras me arrastraba a su dormitorio", según recoge 'La Provincia'. La mujer se quedó en shock, pero consiguió llamar a la policía para denunciar a su agresor.

El encausado asegura que las relaciones fueron consentidas, pese a que escuchó a la víctima llorar tras la presunta agresión. El letrado de la acusación particular pidió una condena de seis años por un delito de agresión sexual, mientras que el Ministerio Fiscal no cree a la mujer y solicita el sobreseimiento de la causa. "Ella está mintiendo", dijo García Cabañas que insiste en lo determinante de la ropa interior.