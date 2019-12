Luka Doncic ha revolucionado la NBA. Tras su llegada a los Dallas Mavericks, el jugador esloveno no ha dejado indiferente ni al propio LeBron James. Ahora, el base de los Mavericks tiene hasta un canción de la mano 'Bud Bunny' y 'Drake'.

El cómico y actor esloveno Klemen Slakonja le ha dedicado una canción parodiando a estos cantantes y rápidamente se ha vuelto viral. En el videoclip, caracterizado como el cantante canadiense y el puertorriqueño, repasa la andadura de Doncic desde su infancia.

Desde sus inicios en Ljubljana, su paso por el Real Madrid, el oro de su Eurobasket y su llegada la NBA contra LeBron... la canción "My name is Luka" repasa sus momentos más importantes.

Doncic, dos semanas de baja

El base sufrió un esguince en el tobillo derecho la pasada madrugada en el partido contra Miami. Doncic se tuvo que retirar de su pabellón tras apenas dos minutos de partido, por una entrada a canasta en la que se dobló el tobillo al tropezar con un pie rival. El ex del Real Madrid se retiró a los vestuarios a la pata coja y no volvió al parqué, donde su equipo perdió 118-122.

El 'rookie' del año en 2019 y que esta temporada marca números de MVP de la competición no estará en el próximo partido del lunes ante Milwaukee y se dará un nuevo parte el miércoles. "Luka Doncic no viajará para el partido de Milwaukee por un esguince en el tobillo derecho", dijo su técnico Rick Carlisle.

"Se quedará en Dallas y el miércoles habrá un nuevo parte médico", añade, con lo que tampoco estará contra Boston, a la espera de ver cómo evoluciona un esguince que medios como la ESPN ya apuntan a que será una baja de dos semanas. Sin duda, Dallas tampoco querrá arriesgar con su mejor jugador.