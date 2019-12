Al grito de "el violador eres tú": respuesta ante el juzgado de Las Palmas tras preguntar a una víctima por su ropa interior

Una veintena de mujeres se han plantado este viernes ante las puertas de los juzgados de Las Palmas para responder indignadas a las pregunta con la que el fiscal Javier García Cabañas iniciaba su interrogatorio a una denunciante de agresión sexual. El fiscal preguntó a la víctima de una supuesta agresión si llevaba un pantalón corto, ceñido o ajustado cuando ocurrieron los hechos, según contó el diario La Provincia. Extrañada la víctima respondió que llevaba un bóxer y el fiscal volvió a preguntarle. Esta vez si "llevaba ropa íntima".

La respuesta no se ha hecho esperar y un grupo de mujeres se ha citado esta mañana y en pantalón corto, ajustado o ceñido frente al juzgado para cantar el que se ha erigido en himno feminista como protesta por las preguntas del fiscal. "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía", han clamado tras los hechos ocurridos ayer, vuelve a contar el diario La Provincia. Tres colectivos feministas de la zona han protagonizado esta acción, mujeres de Red Feminista, Ágora Violeta y Acción Directa No Violenta han tirado de la canción que nació en Chile y que ya ha dado la vuelta al mundo para luchar contra la violencia sexual que sufre la mujer.

En la sede judicial para el fiscal era absolutamente importante conocer las dimensiones y detalles de la prenda, pese a que la víctima ya se lo había descrito con precisión. Ante esta situación, el propio magistrado Pedro Herrera llegó a interrumpirle para pedirle que dejara de indagar sobre la ropa de la mujer.

El encausado asegura que las relaciones fueron consentidas, pese a que escuchó a la víctima llorar tras la presunta agresión. El letrado de la acusación particular pidió una condena de seis años por un delito de agresión sexual, mientras que el Ministerio Fiscal no cree a la mujer y solicita el sobreseimiento de la causa.