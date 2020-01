"Todo en Goya es tremendamente actual"

Defina a Goya

Goya era uno de los pocos genios y artistas en el mundo. Era realmente un pintor que tiene una actualidad hasta hoy día por su capacidad y su voluntad de sacar a la luz lo que no se ve, el interior del hombre, los poderes ocultos de la razón. La razón que era tan importante en el siglo XVIII. Goya tenía la intención de mostrar la otra cara de esa mirada ideal de la razón que ensalzaban los ilustrados. Entendía que había otra naturaleza del hombre que está presente en todos y eso ha pintado.

Era un pintor preocupado por la desigualdad social

Muchachos trepando a un árbol, Goya / MUSEO DEL PRADO

Sí, el tema de los pobres era importante en el siglo XVIII. Los ilustrados querían que los más acomodados hicieran trabajos de caridad y hay obras de arte que reflejan esas limosnas de la población civil, no solo de la Iglesia. Lo que hace Goya es mostrar que eso no es tan fácil, que no es la solución. Por ejemplo, lo vemos en este cuadro de unos muchachos trepando al árbol para recoger las pocas frutas que quedan porque tenían hambre. Goya representa al fondo un castillo enorme, en la lejanía. Y los muchachos están como en el abismo. Es un castillo inaccesible que representa la riqueza que no pueden conseguir. La voluntad está en la sociedad, dice Goya, pero la pobreza no se soluciona a través de las ideas ilustradas. Eso lo dice en su obra.

¿Qué otros temas hay en su pintura?

Los zancos, Goya / MUSEO DEL PRADO

Goya tenía muchas facetas, muchos temas que le han preocupado. Hablábamos de la pobreza, pero el engaño también le ha preocupado. El público era otro de sus intereses, como el público de este espectáculo ciego. Son historias que tenían dramatismo, eso está de actualidad porque ahora cada vez el espectador demanda más brutalidad, más peligrosidad, más sensacionalismo. Es muy contemporáneo. En la época de Goya también, querían oír cosas escandalosas, daba igual si eran verdad o no. Goya era un maestro y a través de las caras y las expresiones narraba acontecimientos. Eso también es algo indisoluble al hombre y no va a cambiar. Los zancos es otro tema, un tema además que viene de la imaginería de la Edad Media. Los zancos son la soberbia, apelan a eso, al deseo del hombre de ser más, de aparentar, de querer más. Goya utiliza esa iconografía para decirnos que hay cosas de la condición humana que no cambian.

Fue uno de los pocos pintores que mostró la violencia hacia la mujer...

MUSEO DEL PRADO

La mujer en el siglo XVIII había ganado más importancia, había campos de trabajo para las mujeres... , pero Goya saca lo que pasa dentro de las casas. Es otra faceta suya. Lo hace con la violencia de género y lo hace con la prostitución, que estaba escondida. Goya lo muestra porque tiene que ver con cosas de la condición humana. Goya es como el Bosco en este sentido, quiere sacar lo oculto. Usa temas de tiempos pasados, pero lo mete en su momento actual y sigue actual hoy.

Y para eso utilizaba los dibujos

Sí, quizá todo esto es más de los dibujos, que eran un medio muy personal para él. Pinturas de pequeño tamaño donde los artistas podían expresar lo extraoficial, lo antiacadémico. Ahí está lo más interesante porque libremente podían expresar sus ideas, su visión del mundo. En los dibujos vemos la maldad y la bondad del hombre y, también, de las mujeres. Y la violencia contra las mujeres, la vejez... todo lo esencial a la condición humana, lo exterior y lo interior. Por todo esto es tan actual. Nada ha cambiado. Tenemos la violencia y otros temas que vemos en su arte. Tenía la capacidad de crear pequeñas historias de su tiempo íntimas que tienen un significado universal.