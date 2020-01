La Junta Electoral concluye que Junqueras no es eurodiputado y no goza de inmunidad

La JEC asegura que Junqueras no tiene la condicion de eurodiputado y no podrá salir de la cárcel, según fuentes presentes en la reunión. De esto también se desprende que no goza de inmunidad.

Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020

El órgano de administración electoral declara que la condena del 'Proces' es una causa sobrevenida de inelegibilidad. Es decir, fue condenado cuando todavía no era diputado europeo. La decisión, es recurrible ante la sala tercera del Tribunal Supremo aunque, en principio, esto supone que Junqueras carece de toda inmunidad.

La decisión de la Junta puede afectar de forma relevante en el Tribunal Supremo que tiene pendiente de resolver cómo interpretan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado que Junqueras tiene inmunidad y se le debió conceder un permiso de excarcelación para acudir ante la JEC a cumplimentar los requisitos de acceso al cargo.

Ahora el tribunal Supremo tiene la posibilidad de no pronunciarse sobre esta inmunidad ya que la JEC le está diciendo que le ha retirado su condición de eurodiputado porque la sentencia del Proces es firme. En este sentido, La Abogacía del Estado admite en su informe al Supremo, que esta circunstancia "conllevaría la anulación del mandato" de eurodiputado, porque el artículo 13.3 del Acta electoral de la Unión Europea remite al Derecho nacional en esta materia.

Es decir, el derecho nacional es prioritario, porque el precepto contempla que "cuando la legislación de un Estado miembro establezca expresamente la anulación del mandato de un Diputado al Parlamento Europeo, su mandato expirará en aplicación de las disposiciones de esa legislación.

El líder del PP, Pablo Casado, ha adelantado en Twitter la decisión de la Junta Electoral Central sobre la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras: "Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho".