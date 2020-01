"Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones en un año", la irónica réplica de Sánchez al líder del PP

Tras el turno de palabra de Pablo Casado, el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su réplica recordando al líder del PP que ha perdido cinco elecciones en un año: "Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones en un año". En un turno de réplica con un tono muy irónico, Sánchez ha agradecido "la moderación" en la intervención del popular. "Acabó el año 2019 y con él el supuesto viaje a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba de nuevo", ha añadido.

El socialista ha señalado que a Casado se le ha olvidado "que el PSOE ganó las elecciones, y las perdió el PP. Se haría un favor si comienza a asumirlo, si sube a esta tribuna y dice: 'Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones en un año'. Se lo digo con el máximo respeto, porque entonces empezaría a entenderlo. Usted no se ha conformado con bloquear la formación de Gobierno, cuando ha visto que los votos no le bastaban, ustedes y la ultraderecha han usado todas las artimañas jurídicas y extrajurídicas para tratar de boicotear la formación del Gobierno".

"Es que llevan ustedes repitiendo 15 meses el fin de España y el fin del mundo, y permítanme entonces que prepare las intervenciones, claro que la llevo escrito", ha continuado en un comienzo de réplica que ha estado interrumpido por los diputados del PP mientras la presidenta del Congreso llamaba al orden. Posteriormente, en la contrarréplica, Casado ha dicho; "Hola, soy Pedro Sánchez y soy el primer presidente del Gobierno que va a pactar con los herederos de Batasuna, con los independentistas y con los comunistas".