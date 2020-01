Sánchez sobre Cataluña: "Hay que dejar atrás la judicialización del conflicto y retomar la senda de la política"

Pedro Sánchez ha iniciado este sábado su discurso de investidura ante la Cámara del Congreso de los Diputados afirmando que "no se va a romper España ni la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista democráticamente elegido".

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha continuado recordando al hemiciclo que "el PSOE es un partido español formado por compatriotas", que con "aciertos y errores ha contribuido a mejorar la vida de la gente".

Una "cohesión progresista que funcionará"

"Nos abrimos en julio a un acuerdo con Unidas Podemos pero es cierto que esa negociación no fructificó", ha afirmado Sánchez, que considera que la "cohesión progresista" lograda tras las últimas reuniones "funcionará como unidad de gobierno".

Pedro Sánchez ha continuado dirigiéndose a la bancada de diputados y diputadas: "No somos nosotros los que hemos decidido la conformación de esta cámara, han sido con su voto los españoles que han votado gobierno y no parálisis", y en este sentido ha recalcado que "todas las soluciones son respetables, no lo es la falta de soluciones".

Pincha para leer la intervención completa. / Cadena SER

En cuanto a ello, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha acusado a la "bancada de la derecha" de negarse a facilitar la gobernabilidad del país y ha criticado que anuncie los "peores presagios" para España y al tiempo "se niegue a evitarlos". Sánchez ha reiterado que "no comparte" los terrores de la derecha.

"La derecha se equivoca al ponernos en duda"

Pedro Sánchez ha insistido en que la derecha se "equivoca cuando ponen en duda el compromiso de la izquierda con España", y ha añadido que si sus temores "no son fingidos", no alcanza a entender porque no mueven un dedo para que no sucedan.

En este sentido, ha incluido el candidato a la Presidencia que el mapa parlamentario refleja que "los españoles han señalado al Partido Socialista como primera fuerza no una, sino cinco veces en 2019", de lo que el Presidente en funciones ha extraído que la ciudadanía "quiere un gobierno progresista liderado por el PSOE".

Asimismo, Sánchez ha reconocido que la ciudadanía española "ha otorgado a la derecha una representación significativa, porque quieren un futuro de concordia", y ha recordado de igual manera que "los españoles han ampliado su representación en un buen número de formaciones territoriales porque quieren que superemos las tensiones territoriales que arrastra nuestro país y que superemos el conflicto político enturbia las relaciones entre Cataluña y España".

"Gobernar con una mirada progresista, alcanzar acuerdos amplio y transversales y reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial, y comenzar a superar el contencioso político catalán" son los objetivos del nuevo Gobierno que en ese sentido ha señalado Sánchez.

Defensa de servicios públicos y justicia social

"Los valores que sustentarán esta coalición progresista son la defensa de los servicios públicos y la justicia social", ha continuado el líder socialista adentrándose en materia del programa de gobierno, con el objetivo de recortar las "desigualdades lacerantes" que sufre "buena parte" de la sociedad.

En este sentido, ha recordado los 12 millones de personas que están en riesgo de exclusión social, la precariedad y pobreza de muchos trabajadores, en especial jóvenes y mujeres, la pobreza infantil, la baja natalidad y las dificultades de emancipación de los jóvenes y la necesidad de una redistribución.

Sánchez ha asegurado en esta línea que defenderá la economía social de mercado, "tal y como estipula la Constitución", pero ha advertido de que no cree en una sociedad de mercado.

"No se pueden entregar al mercado bienes como la salud, como la educación, como la seguridad o como el porvenir y la vida, en definitiva, de las personas", ha recalcado al defender que entre los impulsos de la naturaleza humana están la generosidad, la solidaridad y la empatía, además de la persecución del interés personal.

"El verdadero patriotismo consiste en el reconocimiento de un bien común y no solamente en la identificación con los símbolos de todos", ha insistido Sánchez.

Revalorización de las pensiones

Sobre las pensiones ha incluido destacar en su discurso la revalorización de las mismas y la necesidad de renovación del Pacto de Toledo. "La vejez no hace distinción entre izquierda y derecha".

"Tenemos que avanzar en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que tenga en cuenta las nuevas realidades laborales y afronte los retos del empleo del siglo XXI", ha señalado Sánchez en cuanto al modelo de empleo que sustentará el nuevo Gobierno, del que ha indicado el objetivo de derogar la Reforma Laboral de 2012.

También en este sentido, el candidato a la presidencia ha remarcado que "uno de los valores que guiará la acción del Gobierno será la reducción de la desigualdad" que se acometerá, según ha señalado Sánchez "mediante la redistribución de las rentas, mecanismos de predistribución con base en el incremento de las rentas más bajas" para alcanzar el salario mínimo "al final de la legislatura" en el 60% del salario medio.

Pedro Sánchez ha prometido en su discurso impulsar una ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y elaborar una estrategia nacional que incluya reforzar los medios, actualizar la lista de paraísos fiscales y potenciar la prevención mediante la lista de morosos de la Agencia Tributaria" así como prohibir por ley "que se puedan aprobar en un futuro amnistías fiscales".

Garantía de renta mínima y acceso a la vivienda

En la lucha contra la pobreza, ha anunciado que se aplicará una garantía de renta para las familias así como un ingreso mínimo vital "que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables".

"Vamos a proteger la infancia y la adolescencia", ha añadido, para avanzar que "es el momento de culminar la Ley para la Protección integral de la Infancia y la Adolescencia frente a todas las formas de violencia", que luchará contra la pobreza infantil e impulsará medidas para ayudar a los jóvenes pues, como ha recordado, "solo 19 de cada 100 jóvenes se emancipan".

En este punto, ha señalado el acceso a la vivienda como "uno de los mayores problemas que afrontamos como sociedad" por lo que "este Gobierno trabajará con una hoja de ruta clara".

Impulsar la primera Ley Trans

En discapacidad, ha recordado la reforma pendiente del artículo 49 de la Constitución para eliminar los términos "disminuido" y "minusválido" y sustituirlos por "personas con discapacidad" y añadir la protección y promoción de los derechos de este colectivo, además de seguir "avanzando en los derechos de las personas con diversidad funcional", entre otros aspectos.

Por otro lado, ha indicado que se protegerá "a todo tipo de familias", entre las que figuran las LGTBI, con medidas de apoyo para que puedan adoptar, así como nuevas estrategias para impulsar los derechos de este colectivo.

En cuanto al colectivo LGTBI, Sánchez también ha anunciado que el nuevo Gobierno tiene previsto impulsar una ley contra la discriminación y "la primera ley trans".

Cataluña, "una crisis heredada" que asume con "lealtad"

En cuanto a Cataluña, el candidato a revalidar el cargo de Presidente del Gobierno ha asegurado que "para resolver el conflicto la ley por sí sola no basta" y ha defendido el diálogo para "superar la deriva judicial".

Pedro Sánchez ha culpado al Gobierno anterior de la crisis catalana asegurando que se trata de una "crisis heredada", pero que asume con "lealtad institucional" para devolverla a la política "dejando atrás la judicialización que tanto dolor ha causado en la sociedad catalana".

El candidato socialista ha defendido que en España no existe un único modo de vivir la identidad nacional, pero cree necesario compatibilizar los sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto.

"Abramos un diálogo honesto amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal", ha dicho Sánchez en su discurso de investidura, en el que ha considerado que hay que dejar atrás la "judicialización del conflicto" y "retomar la senda de la política".

El presidente del Gobierno en funciones ha insistido en que es necesario recomenzar y retomar ese diálogo en el momento en el que "los caminos se separaron" y en que "los argumentos" de unos y otros "dejaron de escucharse".

Y ha pedido a todos los partidos "arrimar el hombro para reconstruir la cohesión dañada" en torno a una propuesta de España diversa.

"El campo puede contar con el Gobierno"

Sobre el asunto territorial, Sánchez también ha tenido palabras para el medio rural, asegurando que el nuevo Gobierno defenderá "una política agraria común, capaz de garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental en las explotaciones agrarias". El líder socialista ha incidido: "El campo puede contar con el Gobierno de España".

La denominada 'España vaciada' ha ocupado parte de su discurso de Sánchez al recordar que "amplísimas zonas se han ido vaciando" por lo que ha considerado "urgente revertir esta situación" que el futuro Gobierno paliará a través de una Estrategia del Talento Demográfico con el fin de "consolidar el Estado de Bienestar inclusivo en zonas rurales".

En este sentido, ha anunciado que pondrán en marcha medidas para dotar a estas zonas de Internet con velocidad superior a 30 megabyte, además de mejorar las infraestructuras existentes y los servicios de transpote, o garantizar el acceso a atención sanitaria a domicilio. Además, para estimular la recuperación económica crearán una Oficina contra la Despoblación en comarcas rurales "que requieren una intervención urgente".

El candidato a la presidencia del Gobierno se ha comprometido además a poner en marcha un Instituto de Transición Justa para ayudar a las comunidades afectadas por el cierre de la cuencas mineras y centrales nucleares.

Sánchez ha recordado que la reciente Cumbre del Clima celebrada en Madrid a principios de diciembre (COP25) "nos familiarizó con el gran debate que nos afecta como sociedad", en alusión al cambio climático, y a las "sequías e incendios que asolan a nuestros montes" o la "pérdida de biodiversidad", aspectos que, a juicio de Sánchez obedecen al hecho de que "el modelo de desarrollo es obsoleto y ha colapsado", y que "está arruinando el planeta en el que vivimos".

Por ello, ha argumentado que su Ejecutivo "estará en la primera línea con la transición ecológica, la protección de la biodiversidad y un trato digno a los animales" y se ha comprometido a aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con unos "objetivos ambiciosos". Entre ellos, figura que en el 2050 toda la electricidad sea de origen 100% renovable.

Educación gratuita hasta los 3 años

También ha dedicado tiempo para hablar de Educación y Sanidad. El candidato a la presidencia ha anunciado que el nuevo Ejecutivo ampliará los recursos públicos hasta destinar un 5% del PIB con horizonte 2025.

Además, Sánchez ha asegurado que "se universalizará la educación gratuita en el tramo de 0 a 3 años" y se establecerá un sistema de becas. La asignatura de Religión, ha señalado, será "de carácter voluntario y no contará para la nota", una decisión que ya ha causado polémica.

En cuanto al ámbito sanitario, el líder socialista ha indicado que su nuevo equipo pretende eliminar el copago para el caso de los pensionistas y tomar medidas para reducir las listas de espera en asuntos de dependencia.

Feminismo y Memoria Histórica

Pedro Sánchez también ha incluido en sus palabras el movimiento feminista, y ha afirmado que otro de los objetivos del nuevo gobierno será generar políticas dirigidas a alcanzar "la plena igualdad entre hombres y mujeres".

"El feminismo no va a dar marcha atrás, no es una moda pasajera, es irreversible", ha subrayado Sánchez, y ha anunciado el compromiso de su próximo Ejecutivo en continuar la lucha contra la violencia de género, "una auténtica emergencia social", así como en trabajar para "erradicar la prostitución", señalando además su oposición a la gestación subrogada.

El candidato a la Presidencia también ha recordado que "el pasado mes de octubre el Estado, con el concurso de sus tres poderes, desplazó del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco", un "hecho simbólico" que ha querido incluir en su discurso para anunciar "actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura". Sánchez ha propuesto así declarar el 31 de octubre como día para el "Recuerdo de las víctimas del franquismo" y el 8 de mayo en "Recuerdo de los exiliados".

Acuerdo contra las 'fake news'

También desde el atril, Sánchez ha anunciado un acuerdo contra la desinformación y las "fake news", una medida que ha generado abucheos desde la bancada de la derecha. "Nuestros enemigos son la injusticia, el odio y el fanatismo. Cualquier cordón sanitario que se establezca se dirigirá a las ideas, no a las personas", ha recalcado Pedro Sánchez.

"La mentira, la calumnia y la falsedad no son fenómenos nuevos, pero la irrupción de la digitalización ha perfeccionado su producción y facilitado su expansión", ha expuesto entre gestos de sorna y burla de los diputados de las bancadas de la oposición. Así, por ejemplo el presidente del PP, Pablo Casado, se ha llevado la mano al rostro, expresión con la que habitualmente se tilda a alguien de caradura.

El candidato socialista ha dicho que su propuesta de desarrollar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación trabajará, según ha puntualizado, dentro del respeto "escrupuloso" a la libertad de expresión y de información.

Sánchez también ha señalado como propósitos del futuro Gobierno la creación de un plan de ciberseguridad y un foro nacional de ciberseguridad para el desarrollo tecnológico.