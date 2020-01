Iglesias, al PP: "No vuelvan a la ideología totalitaria que les vio nacer o la democracia les pondrá en su sitio"

Tras un descaso de media hora, la sesión del pleno de investidura se ha reanudado a las 17.00 de este sábado con la intervención de Pablo Iglesias, quien ha comenzado dando las gracias a Sánchez y a los equipos del PSOE y Podemos por el acuerdo alcanzado. "Ojalá seamos dignos", ha dicho Iglesias en referencia a su formación.

Iglesias ha dado asimismo las gracias a los movimientos sociales "que han defendido los servicios públicos y la justicia social", de quienes ha asegurado que "este acuerdo es mucho más de ellas y de ellos que de cualquier partido político".

"Más Pérez Galdós y menos Pérez Reverte"

"Los movimientos sociales nos dijeron 'sí se puede', y el próximo gobierno tiene la obligación de hacer de ese 'sí se puede' en políticas concretas que sirvan para mejorar la vida de la gente", ha dicho Iglesias. Para ello, ha reivindicado el programa fruto de las negociaciones entre ambos partidos: "Es un programa de reconstrucción de los derechos y libertades arrebatadas a los ciudadanos en los últimos tiempos, que quiere garantizar y construir derechos para la ciudadanía".

Dirigiéndose a la bancada del Partido Popular, Iglesias ha iniciado su réplica a Casado dándole un consejo: "Más Pérez Galdós y menos Pérez Reverte, señor Casado", le ha señalado al líder popular.

A Abascal: "Sus votantes prefieren a un facha educado"

Seguidamente ha respondido a Santiago Abascal, quien en el momento de la intervención de Iglesias no se encontraba aún en la Cámara. "He escuchado su discurso, y creo que ha habido demasiados insultos", le ha advertido el líder morado, que ha seguido dirigiéndose al presidente de VOX: "Creo que hay muchos votantes de su partido que no tienen problema en votar a un facha, pero prefieren a un facha educado antes que a un facha maleducado".

"Da la sensación de que para la ultraderecha y la ultra-ultraderecha la democracia y las instituciones tienen un carácter instrumental, las reconocen si tienen el poder", ha dicho Iglesias con los ojos puestos en la bancada de la derecha.

"Dicen ustedes que van a utilizar todos los medios para intentar acabar con el próximo gobierno, incluso la ocupación de las plazas. Sería irónico verles a algunos acampar el a Puerta del Sol", ha insistido Iglesias, y ha lanzado una pregunta a ese lado del hemiciclo: "Cuando ustedes dicen que van a utilizar todos los medios, se refieren a medios legales porque es lo que esperamos".

"Su problema es que desprecian a España"

"Se constata de sus intervenciones que siguen oponiéndose a los avances sociales. Ustedes se opusieron al divorcio y muchos de ustedes son felizmente divorciadas. Se opusieron a que lesbianas y gays se pudieran casar, ¿se imagina usted, señor Maroto, no haberse podido casar con quien le diera la gana?", ha lanzado Iglesias, y ha zanajado: "Los avances sociales seguirán haciéndose en este país a pesar de ustedes".

"Ustedes no entienden España. España está aquí, es muy diversa y ustedes no entienden la diversidad de nuestra patria y por eso no aceptan que una mayoría parlamentaria que representa a los ciudadanos vaya a construir un nuevo gobierno. Al despreciar al parlamento su problema es que desprecian a España".

De nuevo dirigiéndose a Casado, Iglesias ha vuelvo a pedirle que le acepte "un consejo", y le ha señalado que "no vuelvan a la ideología totalitaria que les vio nacer, porque si lo hacen la democracia española les colocará en su sitio".

El líder de Unidas Podemos ha cerrado su intervención replicando al Partido Popular y su "traición a España". Iglesias ha remarcado en este sentido que "traición a España es robar a manos llenas y financiarse ilegalmente en las campañas electorales".

Agradecimientos entre Sánchez e Iglesias

Por su parte, el candidato a la presidencia Pedro Sánchez, ha agradecido más tarde durante su turno de réplica a Iglesias y a Unidas Podemos "por la asunción de la responsabilidad frente a lo que emiten sectores más reaccionarios de la sociedad española".

Sánchez ha agradecido también a Iglesias que dejara al PSOE las negociaciones con ERC para poder llegar a acuerdo. "Partimos de diferencias bastantes importantes, pero es una buena noticia que podamos constituir una comisión bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña para resolver este contencioso territorial", ha señalado el líder socialista.