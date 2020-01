Fernando Alonso afirmó este martes tras finalizar quinto en la tercera etapa del Dakar que se ve con más moral para buscar una victoria de etapa en esta edición del rally más duro del mundo donde el español es debutante.

Alonso se mostró satisfecho con el ritmo que ha conseguido en los últimos dos días, donde ha rodado a bordo del Toyota Hilux casi en los mismos tiempos que los pilotos más rápidos, con el único incidente de la rueda que rompió el martes y que le hizo perder casi toda opción de ganar el rally.

"No vine para ganar el Dakar este año ni hacer podio. Soy consciente de mis limitaciones para este año. Hace unos meses nunca me había subido a un coche de rallys, hace cinco meses no conocía a Marc Coma. Hay muchas cosas que tengo que recuperar", explicó Alonso.

El asturiano valoró haber rodado por segundo día consecutivo al ritmo de los cinco primeros pero admitió no quiere conformarse con eso en su primera incursión en el Dakar. "Quiero siempre un poco más y espero que pueda aprovechar la buena posición en la que salgo mañana para intentar algo más como estar entre los tres primeros. Ganar una etapa sería mágico", apuntó Alonso.

"Si en alguna etapa puedo encontrar buen ritmo y visibilidad, sería posible pensar en hacer un 'top 3' o ganar una etapa que parece imposible, pero después de estas dos últimas etapas tengo algo más de moral", agregó.

Jornada sin (casi) contratiempos

Sobre la etapa donde por primera vez Alonso ha quedado entre los cinco primeros, el piloto explicó que no tuvo contratiempos a excepción de la parte final donde se perdió un poco, lo que le hizo perder la cuarta plaza de la etapa en favor de Jakub Przygonski (Mini). "Hemos podido disfrutar de un buen ritmo. La etapa ha sido preciosa por los sitios por los que hemos pasado. En general ha sido un buen día", repasó Alonso.

"Lo de ayer fue un poco sorpresa. Ya dije ayer que estaba muy contento con el ritmo y las sensaciones que tenía. El resultado lógicamente fue la parte negativa y perder esas horas no era lo esperado, pero las sensaciones eran buenas ayer y lo siguen siendo hoy", continuó.

El asturiano indicó que en esta tercera etapa le costó coger un poco el ritmo porque la jornada anterior había conducido 130 kilómetros sin frenos, desconectados para poder reparar la rueda que se había roto.

"Había una zona como de trial con rocas grandes sueltas donde había que ir despacito en primera marcha. Hay tantos cambios de ritmo durante la etapa... a veces 10 kilómetro a tope por unos valles de arena y luego pasas por unas montañas por donde pasa justo el coche", contó Alonso.