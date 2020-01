El agradecimiento de Pablo Iglesias a la diputada que acudió a votar a pesar de sufrir un cáncer "agresivo"

Sin duda alguna el momento más emotivo de la sesión de investidura. Pablo Iglesias arrancó su discurso agradeciendo a la diputada de En Comú Podem Aina Vidal que haya hecho el enorme esfuerzo de ir a votar a pesar de su serios problemas de salud.

📹 VÍDEO | @Pablo_Iglesias_ arranca su intervención dando las gracias por venir a @AinaVS, la diputada de su grupo que sufre cáncer complicado que le produce muchos dolores y que ha venido a votar al @Congreso_es https://t.co/uTsrKViqEZ #Investidura pic.twitter.com/ZBz5oxgeB5 — Cadena SER (@La_SER) January 7, 2020

"Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo"

Vidal, que no pudo contener las lágrimas en el Congreso, explicó en Twitter que no acudió a la votación porque padece cáncer. "Hoy no he ido al votar en el Congreso, y tardaré una temporada en volver", explicó Vidal en un comunicado que ha compartido mediante sus redes sociales. "Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo", ha detallado.

La votación concluyó con 166 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Un total de 349 diputados emitieron su voto, ya que Vidal no votó. En este sentido, y ante las especulaciones, la diputada aseguró que el martes estaría. "El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación".

"Ganaremos un Gobierno, uno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que brama para recuperar justicia social. Un Gobierno que ponga la vida en el centro".

Avui no he pogut anar a al Congrés a votar. Són dies de nervis i jo i la meva família hem cregut important explicar el perquè.



Salut i lluita ✊🏻 pic.twitter.com/9oQqOw8O6c — Aina Vidal Sáez (@AinaVS) January 5, 2020