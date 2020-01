El bulo sobre la batería de tu móvil que no debes creerte bajo ningún concepto

La Policía Nacional ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre un bulo recurrente que está llegando a cada más teléfonos móviles. Una trola, que se comparte principalmente a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, mediante la que tratarán de convencerte de que existe un truco para prolongar la batería de tu móvil hasta un 50% en cuestión de segundos.

Todo ello a través de un simple código que, tras marcarlo, es capaz de recargarnos la batería en apenas unos segundos, tal y como afirma el mensaje: "¿Se te agotó la batería del teléfono móvil? Todos los móviles tienen una reserva de carga en sus baterías que, al marcar *3370# automáticamente se activa, dándote hasta un 50% de carga adicional. Cuando vuelvas a recargar tu teléfono, esta volverá a recargarse automáticamente y tendrás otras reserva para otra ocasión".

Un bulo recurrente

Claro, claro. Por arte de magia vas a tener un 50% más de 🔋 en tu 📱si marcas esto en tu móvil... ¡BULAZO!



Cuenta la historia 📖 que hace muchos, muchos años, podías alargar la batería de tu teléfono con ello. Pero NO, hoy no te va a funcionar.#NoPiques

Sin embargo, tal y como explica la Policía Nacional, no es más que un bulo diseñado por alguien que intenta engañar a terceros. Todo ello para que se pongan a marcar códigos en tu teléfono en busca de un milagro que les ayude a prolongar la batería del teléfono móvil: "Claro, claro. Por arte de magia vas a tener un 50% más de batería en tu móvil si marcas esto en tu móvil... ¡Bulazo!".

Es, por lo tanto, un engaño recurrente que va y viene por oleadas. Un bulo inspirado en un hecho real, puesto que este código se utilizaba en los primeros teléfonos móviles para desactivar el conocido como Enhanced Full Rate. Por aquel entonces, todas aquellas personas que marcaran este código desactivaban dicho modo y podían disfrutar de una pequeña batería extra. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ya no tiene ninguna función.

Cómo extender al máximo la vida útil de tu teléfono móvil

Pongámonos en situación. Te has comprado un teléfono móvil nuevo. ¿Dejas que se descargue al completo la batería antes de volver a cargarla? Si eres de los que han contestado afirmativamente a esta pregunta, lo estás haciendo mal. A día de hoy, las baterías de teléfono móvil no cuentan con el ‘efecto memoria’. Por esa misma razón, no es necesario esperar a que se descargue del todo para cargarlo de nuevo.

Las baterías actuales, compuestas de iones de litio, requieren mantener siempre un nivel de carga. De hecho, hay compañías como Samsung que recomiendan cargar el dispositivo antes de que la batería del mismo se sitúe por debajo del 20%. Dado que la vida de estas baterías depende de los ciclos de carga y no de las cargas completas, no hará falta que descargues la batería de tu teléfono antes de volverlo a cargar.

… pero tampoco la cargues al 100%

Cada vez son más las personas que dejan su teléfono móvil cargando durante toda la noche para comenzar el día con el 100% de energía. ¿Eres uno de ellos? De ser así, no te preocupes, no estás poniendo en riesgo tu dispositivo. De hecho, los teléfonos móviles modernos son capaces de detener el proceso de carga en cuanto la batería se ha cargado por completo, por lo que no corre ningún peligro.

Sin embargo, no es recomendable cargarla al 100%. A pesar de que cargar la batería hasta su máximo pueda resultar lo más natural, hacerlo podría acabar desgastándola, provocando que la capacidad de la batería se vea reducida. Por esa misma razón, es preferible cargar el móvil en cortos periodos de tiempo. Así, se evitarán sobrecargas. Por lo tanto, no dejes la batería vacía, ni tampoco llena. Procura que se mantenga siempre entre el 40 y 60% de su capacidad para sacarle el máximo rendimiento a la misma.

Las cargas, siempre con cargadores oficiales

Si se te ha perdido el cargador original de tu teléfono móvil, es bastante probable que se te haya pasado por la cabeza comprarte uno genérico, ¿verdad? Total, son todos iguales y cargan de la misma forma, ¿no?

Sin embargo, los cargadores genéricos no tienen envolturas protectoras, ni cinta aislante. Por esa misma razón no son tan caros como los originales. Pues bien, cargar un teléfono móvil o un portátil con estos cargadores pueden acabar dañando el procesador, lo que puede repercutir en el funcionamiento de tu teléfono móvil. Por otro lado, el diseño de muchos de estos cargadores genéricos es tan básico que ni tan siquiera pueden igualar la cantidad de vatios de uno original. Por esa misma razón, puedes llegar incluso a tardar el doble a la hora de cargar tu dispositivo.

Instala siempre la última versión del sistema operativo

Muchas son las compañías como Apple que recomiendan a sus usuarios que instalen la última versión del sistema operativo para optimizar el rendimiento de las baterías: "Las actualizaciones de software de Apple normalmente incluyen tecnologías avanzadas de ahorro de energía". Lo mismo sucede con las aplicaciones, que consumen menos recursos con cada actualización. Por esa misma razón, es recomendable tener instalada siempre la última versión

A pesar de ello, el colaborador de Applesfera Aitor Carbajo recomienda no instalarlas el mismo día en el que se lanza la actualización, sino pasadas un par de semanas: "Es conveniente esperar un poquito, hasta que los desarrolladores lancen la versión 1.1 o 1.2. Es entonces cuando las compañías pulen los fallos iniciales que permiten que el teléfono no consuma tanta batería".

No llenes tu teléfono móvil de aplicaciones que ya no utilices

A lo largo de su trayectoria, nuestro teléfono móvil ha acogido un gran número de aplicaciones. Desde servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram hasta redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Sin embargo, también ha dado cabida a otras aplicaciones a las que no les hemos dado tanto uso. Desde videojuegos que han quedado en el olvido hasta apps que tan solo hemos utilizado un par de veces y que todavía continúan en nuestro teléfono.

Aplicaciones que, por supuesto, ocupan más espacio en nuestro teléfono móvil. En consecuencia, el sistema consume más recursos, más memoria RAM y, por lo tanto, gasta más batería. Por esa misma razón, cuantas menos aplicaciones tengas descargadas en tu smartphone, menos batería gastará. Por otro lado, Carbajo explica que no hay por qué cerrar cada una de las aplicaciones cada vez que las utilizamos. De hecho, considera que, en diversas ocasiones, es mejor dejarlas en suspensión: "A veces, reanimar una aplicación puede llegar a consumir menos que cerrarla y abrirla de nuevo, ya que tiene que cargar de nuevo la aplicación, las imágenes, etc…"

El calor, el peor enemigo de la batería

Por último, te recomendamos que alejes el teléfono móvil del calor extremo, su peor enemigo. Las altas temperaturas provocan el deterioro de las baterías de iones de litio. Por esa misma razón, en la época estival, evita dejar tu teléfono bajo el sol. Se estima que el dispositivo tiene que encontrarse a una temperatura de entre 16 y 22 grados. Por otro lado, y para evitar daños graves en el teléfono, se recomienda que el dispositivo nunca supere los 35 grados.

Si a pesar de seguir todos estos consejos, el rendimiento de la batería se ha visto afectado, se recomienda llevar a cabo una carga de calibración cada dos o tres meses. Para ello tan solo tendremos que dejar que se descargue el teléfono por completo y después cargarlo nuevamente al 100%. A pesar de que te hemos recomendado anteriormente que no lo hagas, te ayudará a calibrar la batería. Si no ha surtido efecto, restaura el teléfono móvil de fábrica. Y si este último plan tampoco ha funcionado, contacta con la compañía para que analicen tu problema.