El cuaderno de un abuelo para su nieta que demuestra lo que es la pasión por el fútbol

La pasión por el fútbol es algo que se demuestra con con pequeños gestos. Así lo ha demostrado una usuaria de Twitter, que este miércoles se volvió viral después de que compartiese un vídeo con un preciado objeto: un cuaderno en el que su abuelo apuntaba los horarios y resultados de cada jornada de toda LaLiga.

"Mi abuelo era un loco del fútbol. No era de ningún equipo, pero se veía todos los partidos. Lo tenía todo organizado en su calendario, no quería que se le pasase nada. Esta temporada se quedó a la mitad...", es el mensaje con el que acompaña el vídeo la usuaria en su cuenta de Twitter.

El vídeo rápidamente se volvió viral: en menos de 24 horas consiguió más de 3.000 retuits. "De verdad que no me imaginaba que tuviera tanto impacto.. ni él tampoco. Me acuerdo cuando lo vi por primera vez y me quedé en shock. Le dije que eso era de museo, el empezó a reírse y me dijo que tenía pensado tirarlo. Le dije que ni de broma, que me lo diera a mi cuando acabase", añadió la usuaria.

"No sé desde cuando lleva haciéndolo, porque vivía lejos. Seguramente mucho tiempo y acabase tirándolos porque creía que no tenía importancia. Pero cuando se mudó cerca de mi y le dije que lo guardase, lo hizo. Tengo el de la temporada pasada entero (UCL, UEFA, 2a División, etc.)", finalizó.