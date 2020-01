Weinstein enfurece al juez

El productor de cine Harvey Weinstein comenzó la segunda jornada del juicio por abusos sexuales en Nueva York con una bronca del juez, que amenazó con enviarlo a prisión por usar el teléfono móvil, y siendo esquivado por buena parte de los candidatos a jurado, muchos de los cuales dijeron no poder ser imparciales.

La sesión comenzó con una fuerte reprimenda del magistrado James Burke a los abogados de Weinstein por permitirle "enviar mensajes" en la sala y después le hizo a él directamente una pregunta retórica: "¿Realmente quiere usted acabar en prisión de por vida por mensajear y violar una orden judicial?".

Weinstein, de 67 años, está siendo juzgado por cinco delitos sexuales que le podrían llevar a una cadena perpetua en la Gran Manzana y ayer lunes fue imputado por cuatro nuevos cargos similares en Los Ángeles, lo que ha generado preocupación en su equipo defensor.

"Para un fiscal, esto es la mañana de Navidad: que el día de la selección del jurado (Weinstein) aparezca calumniado en todas partes", dijo su abogado Arthur Aidala, quien pidió infructuosamente retrasar el juicio y temió no conseguir un "jurado imparcial y justo" por los "prejuicios" hacia su cliente.

En busca del jurado popular

La abogada Gloria Allred, que representa a una denunciante, Mimi Haleyi, y a la única testigo identificada, Annabella Sciorra, opinó que esos argumentos podrían servirles de base para un recurso si consideran que no se obtuvo un "jurado imparcial".

En cuanto a la imputación del productor en la víspera, que los defensores han tachado de "falsa coincidencia", Allred ironizó: "Desde el punto de vista del señor Weinstein, ¿alguna vez es un buen momento?".

El magistrado consideró que los nuevos cargos "no son significativos" y ordenó que comenzara la selección del jurado, llamando a 120 candidatos -una docena serán los escogidos- para anunciarles el caso al que habían sido convocados y así hacer una primera revisión de sus capacitaciones.

Cuando el juez Burke dijo que se trataba de Weinstein no hubo reacciones destacables entre los potenciales jurados, pero después 40 de ellos declararon que no podrían ser imparciales en el caso y quedaron descartados, junto a otros tres que alegaron problemas de salud. Al final de la jornada solo se entregaron cuestionarios a 36 personas de las 120, ya que el resto lograron esquivar al productor por ser estudiantes universitarios que tenían problemas de disponibilidad -el juicio durará seis semanas- debido a la época de exámenes.

En el cuestionario se mencionaba la "cobertura en profundidad" del caso Weinstein y se les preguntaba si serán capaces de "basarse solo en las pruebas", evitar las noticias y no investigar por Internet. Asimismo, se les inquiere si su conocimiento previo del caso les impedirá ser imparciales, además de otras preguntas sobre sí mismos y su experiencia como víctimas de abuso sexual o físico, o de violencia "doméstica".

Salma Hayek y Charlize Theron, entre las posibles testigos

Se prevé que el proceso de selección dure unas dos semanas y el 22 de enero comiencen los argumentos orales y testimonios, sobre los que hoy se arrojó algo de luz mediante una lista de personas que podrían ser testigos.

El magistrado leyó una lista de personas que podrían acudir como testigos al juicio o ser simplemente mencionadas durante su transcurso, en la que estaban incluidos algunos nombres célebres, como los de las actrices Salma Hayek, Charlize Theron y Rosie Perez.

Su implicación en el proceso es una incógnita, pero no la de otras mujeres citadas en la lista, como Haleyi; Sciorra; Allred; Barbara Ziv, una experta llamada a testificar por la Fiscalía; o Debbi Davis y Elizabeth Loftus, por parte de la defensa.

También se mencionó a Lauren Sivan -que ayer se manifestó ante las puertas del tribunal- y Juls Bindi, que se cuentan entre las decenas de mujeres que han acusado a Weinstein de diferentes abusos desde finales de 2017, cuando The New York Times y la revista New Yorker publicaron las primeras historias tras las que estallaría el movimiento ·MeToo.

De acuerdo a las estimaciones del juez, el proceso contra Weinstein en Nueva York finalizará en torno al 6 de marzo, tras lo que previsiblemente deberá presentarse en Los Ángeles para responder a los nuevos cargos.