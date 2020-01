¿Qué es la 'Agenda 2030' que asumirá Pablo Iglesias?

Solo habían pasado unas horas de la investidura de Pedro Sánchez y, pese a que los socialistas no tienen intención de anunciar la composición del que será el gobierno en coalición de España hasta la semana que viene, se filtraron los nombres de los cuatro ministerios que asumirá Unidas Podemos en ese Ejecutivo. Pablo Iglesias será uno de los tres vicepresidentes y tendrá competencias en varias materias sociales como Dependencia, Infancia y la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de Asamblea General de la ONU que se puso en marcha en 2015 y que plantea 17 objetivos con 169 metas concretas para 2030 que engloban -de forma transversal- temas sociales, económicos y ambientales.

Esos objetivos se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países, porque implica un compromiso común y universal aunque la idea es que cada uno fije también sus propias metas nacionales. Así se detallan los 17 objetivos en la página web del Ministerio de Exteriores:

La meta fundamental es, de aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, lo que supone vivir con menos 1,25 dólares al día. También reducir al menos a la mitad la proporción de personas y menores de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones según establece cada país. Concretamente, en España, el 21,6 % de la población vive por debajo del umbral nacional de la pobreza.

Los propósitos tinen muy en cuenta el desarrollo económico de cada país para poder garantizar el acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes.

El título lo dice todo. La idea es poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular a las personas pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Se incluye también el acceso de los menores de 1 año a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Este punto dedica gran parte a la Agricultura. Una de las metas es duplicar la productividad y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala -en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras- "mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas". También se pone especial énfasis en la producción sostenible.

Aquí el objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, por lo que mantener el carácter universal de la sanidad pública es fundamental. Las metas que se marca la ONU tienen que ver especialmente con la mortalidad infantil y materna, las enfermedades transmisibles, la salud mental, los accidentes de tráfico, las vacunas o el control al tabaco, entre otros.

Aunque se resalta la palabra "calidad" en muchos países del mundo el objetivo sigue siendo más básico y eso se contempla en este proyecto: "De aquí a 2030,asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos". En otro nivel, también se contemplan instalaciones para una educación inclusiva y segura, becas para enseñanza superior y la formación para docentes.

Si nos centramos solo en España, los datos de violencia machista hablan por sí solos. Pero podríamos sumar el hecho de que el 58% del paro registrado corresponde a las mujeres, que la diferencia salarial media entre hombre y mujeres en España es de 5.941 euros, que el 75% de las personas con trabajo a tiempo parcial son mujeres o que ellas destinan más del doble del tiempo que los hombres a tareas vinculadas con el hogar y la familia. Motivos más que suficientes para "poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo", como marca este punto.

La garantía del suministro de agua en cantidad y en calidad suficientes es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las enfermedades en cualquier parte del mundo. Sin embargo, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. En España no tenemos ese problema pero tenemos otro muy grave, consecuencia del cambio climático: cada vez llueve menos y tenemos menos agua. De 1980 a 2010 las precipitaciones en nuestro disminuyeron un 18%.

Este objetivo está íntimamente relacionado con otro que desarrollaremos más adelante y que tiene como fin adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ya que para ello es básico garantizar el acceso a la energía haciéndolo un servicio asequible para toda la ciudadanía.

Para que de aquí a 2030 se aumente considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas es necesario aumentar la investigación e inversión en energías limpias, así como las infraestructuras.

Quizá este sea uno de los puntos más amplios pero está concretado en esto: "Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados". Pero no se reduce aumentar la producción sino a que se haga de manera sostenible y respetuosa con los trabajadores y con los pequeños y los medianos empresarios. Por supuesto, también aborda la esclavitud y la explotación infantil, y se pone por escrito un compromiso de aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo y una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes.

Infraestructuras e industrias inclusivas y sostenibles, tecnología limpia y acceso a pymes a servicios financieros son algunas de las cuestiones incluidas en esta materia. Cuestiones nada despreciables teniendo en cuenta el efecto de multiplicación del trabajo de la industrialización tiene un impacto positivo en la sociedad: cada trabajo en la industria crea 2,2 empleos en otros sectores.

El objetivo se centra en aumentar los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Eso pasa por mejorar las reglas y la vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y, sobre todo, por adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Las metas para lograr comunidades sostenibles son muy diferentes entre sí pero a la vez están muy interrelacionadas. Acceso a la vivienda, transporte público, urbanización inclusiva y sostenible, patrimonio cultural o la gestión de residuos son algunos de los temas a desarrollar y, en el caso de España, se tiene muy en cuenta el envejemiento de la población.

Este es uno de los objetivos más transversales de la Agenda 2030. Promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, reducir la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar la gestión ecológicamente racional de los productos químicos son metas que implican a varios actores. Su aplicación reporta beneficios medioambientales y, eso se tarduce siempre, en beneficios personales.

El Gobierno de España asegura que la lucha contra el cambio climático es una de sus prioridades pero todavía no se han tomado medidas urgentes para combatirla. "El objetivo es prepararnos para afrontar los impactos del cambio climático, sentar las bases de una economía neutra en emisiones y acompañar a los colectivos más vulnerables en el proceso de transición", dice la web dedicada a la Agenda 2030 y señala a la agricultura, el turismo, el agua o la energía como sectores especialmente vulnerables.

Para alcanzar este objetivo se necesita reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, adoptar medidas para restaurar los ecosistemas marinos, minimizar los efectos de acidificación, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas. No es un objetivo menor teniendo en cuenta que los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, contienen el 97, 3% del agua del planeta y representan el 99% de la superficie habitable del planeta en volumen.

Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres es otro de los objetivos que se ha marcado la ONU. Dada la riqueza natural de España, la diversidad de ambientes presentes en su territorio, su posición biogeográfica y la extensión de zonas escasamente pobladas, la gestión de su superficie forestal, su biodiversidad y patrimonio natural supone un reto muy relevante.

Reducir significativamente todas las formas de violencia, poner fin al maltrato, la explotación, la trata con niños, promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar instituciones eficaces y transparentes son algunas de las propuestas incluidas en este punto.

Para conseguir muchos de los objetivos anteriores se necesita dinero y este último punto tiene como objetivo movilizar todos los medios de implementación necesarios, financieros, públicos y privados, y de otra índole, para reforzar una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.