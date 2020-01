PP y Ciudadanos se desmarcan de la manifestación convocada por Vox

Ni PP ni Ciudadanos secundarán las movilizaciones convocadas por Vox el próximo domingo ante los ayuntamientos contra "la coalición de enemigos de España" que es como los de Santiago Abascal definen el nuevo Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Ambos partidos toman así distancia de la llamada "Foto de Colón" de febrero de 2019 cuando los tres partidos se manifestaron para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones.

Según el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, "el PP no va a llevar el Parlamento a la calle sino la voz al Parlamento". En la misma linea se pronunciaba Ciudadanos. "Nosotros no somos una formación política que se dedique a rodear el Congreso cuando no le gusta el Gobierno que se ha formado. Nosotros no hacemos esas cosas en las calles", ha dicho en La Sexta el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal: "Tenemos respeto pleno a las reglas".

Desde el PP justifican su participación en la manifestación del pasado sábado bajo el lema "Por el futuro de España Unida. Por un Gobierno que vele por la Constitución y la Unidad de España" alegando que se trató se un convocatoria de la sociedad civil y no de ningún partido político.

El PP apuesta por insistir en una ofensiva legal y parlamentaria como ariete principal de su estrategia de oposición. Lo último en este sentido ha sido la redacción de una moción para pedir en todos los ayuntamientos, parlamentos regionales y diputaciones de España que Pedro Sánchez, "rompa sus acuerdos con ERC y Bildu".

En este contexto el PP celebrará el lunes su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos. Pablo Casado se reunirá con los barones regionales del partido, con los que no se citaba desde el 11 de noviembre, cuando reunió al Comité Ejecutivo Nacional.