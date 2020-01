"Este avión está diseñado por payasos": los mensajes de empleados de Boeing sobre el 737 MAX

La compañía Boeing ha emitido cientos de mensajes internos que contenían comentarios muy críticos sobre el desarrollo del 737 MAX, incluido uno que decía que el avión fue "diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos". Los mensajes también muestran intentos de eludir el escrutinio regulatorio con empleados que ridiculizan el avión, la compañía, la Administración Federal de Aviación y los reguladores de aviación extranjeros.

En un intercambio de mensajes instantáneos el 8 de febrero de 2018, cuando el avión estaba en el aire y ocho meses antes del primero de dos accidentes fatales, un empleado le pregunta a otro: "¿Pondría a su familia en un avión entrenado en el simulador MAX? ". El segundo empleado responde: "No". En particular, algunas de las comunicaciones revelan los esfuerzos de Boeing para evitar que la capacitación en el simulador de piloto, un proceso costoso y lento, sea un requisito para el 737 MAX.

346 muertes por accidentes del modelo de Boeing 737

La publicación de los mensajes, que deja en evidencia una cultura agresiva de reducción de costes y falta de respeto hacia la Administración Federal de Aviación, profundizará la crisis en Boeing, que está luchando por recuperar su avión más vendido y restaurar la confianza del público. El 737 MAX ha estado en tierra desde marzo después de que un vuelo de Ethiopian Airlines se estrelló, solo cinco meses después de un accidente similar de Lion Air. Los dos desastres mataron a 346.

Boeing ha dicho que las comunicaciones "no reflejan la compañía que somos y necesitamos ser, y son completamente inaceptables". El presidente del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes, Peter DeFazio, quien ha estado investigando el MAX, ha asegurado que los mensajes "pintan una imagen profundamente inquietante de las distancias que Boeing aparentemente estaba dispuesto a hacer para evadir el escrutinio de los reguladores, las tripulaciones de vuelo y el público ".

"Dudas sobre la eficacia de la supervisión"

El senador Roger Wicker, quien preside el comité de comercio que dirige la investigación del Senado sobre Boeing, también dijo que los últimos documentos "plantean dudas sobre la eficacia de la supervisión de la FAA del proceso de certificación". El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene una investigación criminal activa en curso sobre asuntos relacionados con el avión 737 MAX.

Boeing ha asegurado que confía en que "todos los simuladores MAX de Boeing funcionan de manera efectiva" después de repetidas pruebas de simuladores desde que se escribieron los mensajes. Sin embargo, los mensajes muestran que Boeing en el pasado estaba haciendo todo lo posible para presionar a los reguladores de la aviación para evitar la necesidad de que las aerolíneas entrenen a los pilotos en un simulador sobre las diferencias entre el 737 MAX y el 737 NG.

Entrenamiento sin simulador

"Quiero enfatizar la importancia de mantener firme que no se requerirá ningún tipo de entrenamiento de simulador para la transición de NG a MAX", dijo el piloto técnico jefe 737 de Boeing en un correo electrónico de marzo de 2017.

"Boeing no permitirá que eso suceda. Nos enfrentaremos cara a cara con cualquier regulador que intente hacer de eso un requisito". Antes de la puesta a tierra, la capacitación de los pilotos sobre las diferencias consistía en una lección de una hora en un iPad y no había tiempo en el simulador, según el sindicato que representa a los pilotos de American Airlines.

"Dios todavía no me ha perdonado"

En otros correos electrónicos y mensajes instantáneos, los empleados hablaron de su frustración con la cultura de la compañía, quejándose del impulso por encontrar los proveedores más baratos y los "horarios imposibles". "No sé cómo arreglar estas cosas ... es sistémico. Es cultura. Es el hecho de que tenemos un equipo de liderazgo sénior que entiende muy poco sobre el negocio y, sin embargo, nos está llevando a ciertos objetivos", dijo un empleado en Un correo electrónico con fecha de junio de 2018.

Y en un mensaje de mayo de 2018, un empleado no identificado de Boeing dijo: "Dios todavía no me ha perdonado por el encubrimiento que hice el año pasado". Sin hacer referencia a lo que estaba cubierto, el empleado agregó: "No puedo hacerlo una vez más. Las puertas de Pearly se cerrarán ..."