El vídeo de 'The New York Times' que demuestra que el avión siniestrado en Irán fue golpeado por un misil

Las sospechas sobre el accidente del avión ucraniano en Teherán el pasado miércoles no paran de crecer. El Boeing 737 salió del aeropuerto iraní con destino a Kiev y se precipitó al suelo poco después del despegue, causando 176 muertos. En un principio se apuntó "a problemas técnicos" pero poco después comenzaron las dudas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que podría haberse debido a "un error en el otro lado", en referencia a Irán, y descartaba que hubiera sido un fallo mecánico. Un vídeo publicado por el diario The New York Times sigue esa misma línea de investigación. En las imágenes se ve cómo un misil impacta aparentemente contra el avión y cómo hay una pequeña explosión a continuación pero el Boeing no explota, sino que sigue volando durante varios minutos y vuelve hacia el aeropuerto. El periódico norteamericano asegura que el vídeo está "verificado" y que para analizarlo, confirmaron "que fue filmado cerca de la ruta de vuelo del avión en Irán".

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9 — The New York Times (@nytimes) January 9, 2020

Canadá se une a EEUU: hubo un misil

En el avión siniestrado fallecieron entre las víctimas hay 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos (2 pasajeros y nueve tripulantes), 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está siguiendo de cerca toda la investigación y también asegura que su Gobierno tiene información de que el Boeing 737 fue derribado por "un misil iraní".

Por su parte, El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, sostiene que esa hipótesis no está confirmada pero tampoco se descarta. En cualquier caso, según señaló la Oficina del Primer Ministro de Canadá en un comunicado, Trudeau y Zelensky "acordaron trabajar de forma estrecha para asegurar una investigación minuciosa".

Irán niega la implicación de un misil

El jefe de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Alí Abedzadeh, insistió este viernes en que el avión ucraniano siniestrado cerca de Teherán no fue derribado por un misil y pidió esperar al resultado del análisis de las cajas negras: "Cualquier comentario o informe sobre qué ocurrió antes de analizar las cajas negras no son válidos, pero puedo decirles que (el avión) no fue alcanzado por un misil", subrayó Abedzadeh en una rueda de prensa.

Abedzadeh pide que "si tienen pruebas e informaciones deben presentarlas ante el mundo y ante la Organización de la Aviación Civil", cosa que ya están haciendo tanto EEUU como Canadá. El responsable iraní señala que "hubo fuego durante más de un minuto en el avión mientras estaba volando" y que la ubicación del accidente "muestra que el piloto intentó regresar (al aeropuerto Imán Jomeiní)".

En cuanto al proceso de extraer los datos de las cajas negras, en las que se registran por ejemplo las conversaciones de los pilotos, indicó que en Irán tienen el hardware y el software necesarios para hacerlo. No obstante, matizó que de lo lograr extraer esos datos en Irán se pedirá "ayuda a otros países".

Un avión "diseñado por payasos"

Mientras tanto, el Congreso estadounidense ha revelado mensajes internos de los empleados de Boeing muy críticos sobre los simuladores del 737 MAX que califican de "completamente inaceptables". Los mensajes muestran intentos de eludir el escrutinio regulatorio con empleados que ridiculizan el avión, la compañía, la Administración Federal de Aviación y los reguladores de aviación extranjeros. Uno de los mensajes dice que el avión fue "diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos".

En poco más de dos años se habían registrado dos grandes accidentes de Boeing 737 MAX que se saldaron con 346 muertos. En marzo un vuelo de Ethiopian Airlines se estrelló nada más despegar desde la capital de Etiopía, Adis Abeba, en su trayecto hacia la capital de Kenia, Nairobi y murieron 157 personas, dos de ellos, españoles. Tan solo cinco meses antes, había ocurrido otro accidente similar de Lion Air en Indonesia.