"La has matado": una joven arrasa en Twitter al contar lo que le pasó en su examen de conducir

Laura, una usuaria de Twitter, ha triunfado en redes al compartir una particular anécdota que le ocurrió mientras se examinaba de la parte práctica del carné de conducir.

La joven ha compartido en redes un breve texto en el que resume perfectamente lo que le ocurrió mientras conducía: "He atropellado una paloma en mi examen practico del coche, superad eso", se puede leer.

Al mensaje le acompaña una imagen de una conversación de WhatsApp con su profesor de autoescuela. En él le pregunta que si el examen estaba suspenso. "Suspendido el tuyo. Más nerviosa no podías ir", le responde el profesor.

"¿Te has fijado que has pisado a una paloma?", pregunta el profesor, a lo que la joven responde que "pensaba que había volado". La respuesta de su profesor no puede ser más directa: "La has matado", ha dicho.

El mensaje cuenta ya con más de 10.000 retuits y supera los 31.000 'me gusta'.