Saúl: "Me sigue poniendo jugar contra el Real Madrid una final"

Saúl Ñíguez, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa a la final de la Supercopa de España. Para el jugador colchonero como canterano es un partido muy importante que le sigue "poniendo" igual que el primer día.

La final frente al eterno rival

"La verdad es que me sigue poniendo jugar contra el eterno rival, es un momento dulce poder enfrentarnos en un rival así en una nueva final" afirma Saúl, que dice no tener miedo después del bagaje de derrotas en las finales frente al Madrid: "No tenemos miedo, cuando estamos unidos te quedas tranquilo" señala.

La preparación de Simeone para la final

"Simeone trabaja más los días normales que los días de las finales, porque fue jugador y sabe que en citas así no necesitamos esa motivación. Transmite ese hambre en el día a día"

La épica frente al Barcelona en semis

"No supimos y no pudimos hacer daño al Barça en la primera parte, tenemos al mejor portero del mundo y estamos más seguros".

"El equipo saca lo mejor de sí cuando estamos contra las cuerdas".