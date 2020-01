Xavi decidirá este domingo: si acepta coger ya el banquillo, Valverde será destituido

Xavi Hernández se está pensando la oferta del FC Barcelona para ser su nuevo entrenador y tomará la decisión definitiva este domingo, tal y como ha informado Sique Rodríguez en Carrusel Deportivo.

Además, tal y como ha podido saber la Cadena SER, jugadores de la plantilla se han puesto en contacto con el propio Xavi en las últimas horas.

Desde el Barcelona mantienen que la propuesta es para la próxima temporada, pero si Xavi acepta coger las riendas del equipo de inmediato, Valverde será destituido. Diferente sería si Xavi solo aceptase coger el banquillo a partir de la próxima campaña.

De hecho, en la noche de este sábado Eric Abidal y Òscar Grau volverán a reunirse con Xavi Hernández.

El Al-Sadd de Xavi Hernández se ha clasificado para la final de la Copa de Catar este mismo sábado tras vencer al Al Rayyan por 4-1. Tras el partido, el de Terrasa ha dicho: "No hay oferta del Barça, me reuní con Abidal porque es mi amigo. No puedo hablar de lo que pasa en el Barça por respeto al club y a Valverde. Todo el mundo sabe que entrenar al Barça es mi sueño, pero actualmente soy entrenador del Al Sadd y estoy focalizado en eso".