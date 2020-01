Álvaro Benito: "En mi opinión Luka Jovic no puede tener un minuto más en el Real Madrid"

Real Madrid y Atlético de Madrid fueron incapaces de anotar un gol que desequilibrase el encuentro tras los primeros 45 minutos de la final de la Supercopa de España en Jeddah.

Uno de los jugadores que más desapercibido pasó durante el primer tiempo fue Luka Jovic. El delantero serbio del equipo madridista sigue sin encontrar su mejor versión hasta el punto que ha llegado a desesperar a Álvaro Benito en Carrusel Deportivo.

"Lo de Jovic... yo clamo al cielo. Se descuelga de la posición de nueve y yo me fijo y no gira el cuello ni una vez para percibir lo que le viene por detrás o no y eso habla muy claro de cómo es un jugador. Kiko te lo puede decir que era delantero centro... ¡tienes que tener tortícolis!", comentó el ex jugador madridista.

Más tarde, justo antes de comenzar el segundo tiempo, fue muy duro y cargó de nuevo contra el delantero balcánico. "Podemos decir claramente que este jugador no puede ser que esté jugando un partido de esta importancia en el Real Madrid, en mi opinión no puede tener ni un minuto más. Cada vez que juega está inédito, este es el Real Madrid, es el máximo nivel y hay que exigir".