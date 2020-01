El PP dice que hará todo lo posible para acortar la legislatura

El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha asegurado en Barbastro (Huesca) en la Interparlamentaria de los populares de Aragón, que su partido hará todo lo que pueda para que "esta legislatura dure lo menos posible, con la ley en la mano, en la sede de la soberanía nacional y fieles a la Constitución".

Para González Terol tener un Ejecutivo nacional con cuatro vicepresidencias y dieciocho ministerios lo va a convertir en el "el Gobierno más caro de nuestra historia" y es consecuencia de que "nadie puede quedarse fuera de la fiesta".

"Los españoles saben que somos el único partido capaz de hacer frente al sanchismo y la única alternativa real y sensata para España", así como que el líder popular, Pablo Casado, es "el más valorado y el que necesita nuestro país", ha asegurado en relación a las encuestas publicadas este domingo.

El vicesecretario de los populares ha afirmado que "nada bueno" puede ocurrirle a España con un Gobierno que cuenta con el respaldo de "separatistas, el PNV y los herederos de ETA" a la vez que denunciaba la presencia de Podemos y los socios del nuevo Gobierno en una manifestación que "pedía un trato humanitario a los presos de ETA" por lo que ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez y sus barones que expliquen "de qué lado están".

Sobre Catalunya ha señalado que ahora "no tiene ya presidente" y advierte que si el president del Parlament, Roger Torrent, no convoca un Pleno de investidura "prevaricará", y si Quim Torra no se aparta, cometerá "un delito de desobediencia".

Por todo ello ha anunciado que si no lo hace Pedro Sánchez será el PP el que "actuará" frente a la desobediencia de Torra, para garantizar que la sentencia se cumpla y que hará una oposición "firme e incansable para que España ni se arrodille ni se vea secuestrada por los dogmas separatistas".

En lo referente a Aragón, González Terol ha considerado que "lo peor" llegará con la nueva vicepresidenta Teresa Ribera, que quiere "acabar con la caza y los toros que tantos ingresos y tanta actividad económica producen en el mundo rural y que tan importante son para acabar con la despoblación".

Por ello ha calificado a Pedro Sánchez de "insensible" ante las necesidades de la Comunidad aragonesa y ha lamentado que el presidente Javier Lambán "como con los pactos con ERC, calle y guarde silencio mientras que el Gobierno socialista arruina Teruel, Zaragoza y Huesca".